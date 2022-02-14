Seçim Yasası Mart'ın ilk haftası Meclis'e geliyor

AKP ile MHP'nin bir süredir üzerinde çalıştıkları Siyasi Partiler ve Seçim Yasası'nın Mart ayının ilk haftasında TBMM Genel Kurulu'na sunulması bekleniyor. AKP ve MHP'li yetkililerden edinilen bilgiye göre 15 maddelik teklif, seçim barajı ile seçimlere katılma yeterlilik şartlarından biri olan grup kurma şartı dışında çok önemli değişiklikler içermeyecek. İttifak içi baraj, daraltılmış bölge gibi konularda da değişikliğe gidilmeyecek. Teklifle yüzde 7'ye düşürülecek.

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Grup kurma şartı kaldırılacak

Bir diğer önemli değişiklik ise grup kurma şartı ile ilgili olacak. Mevcut yasaya göre bir partinin seçimlere girebilmesi için 81 ilin en az yarısında, seçimden en az altı ay önce teşkilatlanmasını tamamlamış olması ya da TBMM'de grup kurmuş olması gerekiyor. 2018 yılındaki milletvekilliği seçimlerinde henüz teşkilatlanmasını tamamlayamamış olması, önünde engel oluşturan İYİ Parti, CHP'den 15 milletvekili ile seçimlere katılabilme yeterliliği elde etmişti. Yeni düzenleme ile, seçime katılma yeterliliklerinden birisi olan TBMM'de grup kurma şartı kaldırılacak. Yasa yürürlüğe girdiği takdirde partilerin seçime katılabilmesi için teşkilatlanmasını tamamlamış olması gerekecek.

Destici'nin sözleri tartışma yarattı

Bu arada Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin düzenlemeyle ilgili "Yüzde 7 maddesine oy vermem" çıkışı ise "Cumhur İttifakı içerisinde çatlak mı var?" sorusunu gündeme getirdi. DW Türkçe'ye konuşan siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu, "Bu çıkışın Cumhur İttifakı içerisinde bir sorun yaratacağını zannetmiyorum" dedi. Destici'nin itirazını değerlendiren Uslu, "Seçim barajı, parlamenter sistem içerisinde anlamlı" ifadesini kullandı. Barajın mantığının parlamentodan bir hükümet çıkarılmasına olanak sağlamak olduğunu belirten Uslu, "Baraj olmadığında çok sayıda parti parlamentoya giriyor o zaman da güvenoyu zorlaşıyor. Ancak, başkanlık sisteminde vatandaş, başkanı doğrudan seçtiği için hükümet parlamentodan çıkmıyor. Bu durumda baraj bu kadar yüksek olmamalı, hatta hiç olmamalı" diye konuştu.

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"Krize dönüşmedi ancak gerilimden bahsedebiliriz"

Uslu, düzenleme ile ilgili ise AKP'nin iki değişikliğe odaklandığını ifade etti. Uslu, "Birincisi daraltılmış bölgeye geçmek, ikincisi de il ve ilçe seçim kurul başkanlarını istediği gibi atayabilmek" dedi. MHP'nin itirazı üzerine bu düzenlemelerden vazgeçildiğinin kamuoyuna yansıdığını kaydeden Uslu, şöyle devam etti: "Üzerinde durulması gereken nokta, AKP ve MHP bir yılı aşkın süredir bu yasa üzerinde çalışıyor. Bugüne kadar uzlaşılamamış olması da dikkat çekici. Anayasa paketi üzerinde iki hafta içerisinde anlaşmış iki partiden bahsediyoruz". İki parti arasında bir uzlaşmazlık olduğunu belirten Uslu, "Bu uzlaşmazlık, krize dönüşmedi ancak iki parti arasında bu konuda bir gerilimden bahsedebiliriz" dedi.

Eray Görgülü

© Deutsche Welle Türkçe