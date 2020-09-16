Seçim yarışında yüksek yargı rekabeti

ABD'de başkanlık seçimlerine altı hafta kala Yüksek Mahkeme yargıçlarından Ruth Bader Ginsburg'un ölümü, Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasındaki seçim yarışına yeni boyut ekledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonrasını beklemeden Ginsburg'un yerine yeni bir yargıç atamak istemesine ve atamanın onaylanması için Senato'ya sunmasına Demokratlar karşı çıkıyor.

Uzmanlar, Ginsburg'un yerine yapılacak atamanın seçim yarışında koronavirüs pandemisinin yol açtığı ekonomik kriz tartışmasının önüne geçerek insan hakları, göçmenlerin durumu, kürtaj ve sağlık sistemi gibi ABD'nin temel sorunlarını tartışmaya açabileceğine ve bunun da başkanlık seçimlerinin yönünü değiştirebileceğini tahmin ediyor.

Hillary Clinton'ın aday olduğu 2016'daki başkanlık seçimlerinde Demokratların seçim kampanyasında çalışan stratejist Joel Payne de atama krizinin seçim yarışında yeni bir ağırlık noktası olacağını tahmin ettiğini dile getirdi. Trump'ın sadece koronavirüsle ilgili açıklamalar yapmayacak olmasının Trump açısından olumlu bir sonucu olabileceğini de ifade eden Payne, Cumhuriyetçi seçmenin Yüksek Mahkeme'ye büyük önem verdiğine işaret etti.

Demokratların bağışları arttı

Ginsburg'un hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından Demokratların seçim kampanyalarına yapılan bağışların artması da atama krizinin yarışta kritik yol oynayacağının bir başka göstergesi. Demokratların en önemli online bağış platformlarından ActBlue'ya Ginsburg'un ölümünün açıklanmasından ardından sadece 19 saat içinde 60 milyon dolardan fazla bağış havale edildi.

Yargıç Ruth Bader Ginsburg

Öte yandan Cumhuriyetçiler arasında da atamanın seçim öncesi mi, yoksa seçim sonrası mı yapılması konusunda görüş ayrılıkları var. Hafta sonu iki Cumhuriyetçi senatör, Trump'ın yeni Yüksek Mahkeme yargıcının seçim öncesi atanmasına açık bir dille karşı çıktı.

Yüksek Mahkeme yargıçları neden önemli?

ABD yasalarına göre Yüksek Mahkeme yargıçları başkan tarafından aday gösteriliyor, gösterilen adayın Senato tarafından da onaylanması gerekiyor. ABD Yüksek Mahkemesi'nde oturan yargıçlar, özellikle ülkenin giderek kutuplaştığı dönemde, siyasi kararlarda büyük önem taşıyor. Kürtaj düzenlemesindan silah yasasına dek siyasi eğilimlerin yansıdığı ve derin tartışmaların yaşandığı konularda son söz Yüksek Mahkeme'de.

Trump, başkanlığı sırasında Yüksek Mahkeme'ye şimdiye kadar iki yargıç atadı. Demokratlar, dokuz yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme'ye Trump'ın bir yargıç daha atamasıyla Cumhuriyetçilerin ağırlığının artmasını engellemek istiyor.

Barack Obama'nın başkanlığı sırasında Yüksek Mahkeme'ye atanan Ginsburg, geçen Cuma günü 87 yaşında kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ginsburg, Yüksek Mahkeme'de liberal sol eğilimli dört yargıçtan biriydi.

Reuters,AFP/HS,JD

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