Seçim tartışmaları: Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya "darbe" uyarısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmesi gerektiğini belirtenlere tepki gösterdi.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP lideri, "Seçimleri ertelemeye çalışıyorlar. Rolü belli isimleri öne sürüyorlar. Ertelemeden bahsediyorlar. Halkıma açık ve net söylüyorum: Seçimler zamanında olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu "Seçim savaş dışında ertelenemez. Savaş için bile kararı TBMM verir. Anayasa Madde 78 çok açık ortada. Tıpkı Anayasa 101'inci Madde'de olduğu gibi. TBMM'de de Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) da afet hâlinde seçimi erteleme diye bir olay yoktur, böyle bir yetki de yoktur. Söylüyorum, aklınızdan bile geçirmeyin. Bunu YSK talep ederse demokrasiye darbe talebinde bulunmuş olur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmesi ihtimaline dair tartışmalar, "Ne Mayıs'ta ne Haziran'da seçim olmaz, olamaz" diyen AKP Kurucular Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın açıklamalarıyla alevlenmişti.

Hükümetten henüz seçimlerin ertelenmesi gerektiği yönünde bir resmi açıklama gelmedi. Ancak böyle bir durumda, Cumhur İttifakı'nın seçimleri erteleyebilmek için Meclis'te yeterli çoğunluğu bulunmadığından TBMM'de muhafeletin desteğini alması gerekiyor.

"Kendi askerinden korkmak nedir?"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, düzenlediği basın toplantısında, depremlerde yaşanan yüksek can kaybından da hükümeti sorumlu tuttu.

Kılıçdaroğlu, "Asla koordine olamadılar, en kritik saatlerde geç kaldılar. İnsanlarımız donarak öldüler. Utanarak söylüyorum, üzülerek söylüyorum ama gerçekleri konuşmak zorundayım. İnsanlarımız ölürken onlar nasıl bu işi siyaset üstüne taşırız diye, sorumluluk almayız diye özel bir çaba harcadılar, bunu düşünmeye başladılar. Beceriksizlikleri on binlerce insanımızın canına mal oldu" dedi.

CHP Genel Başkanı, "İnsanlarımız enkaz altında inlerken kahraman ve eğitimli Mehmetçiğimiz kışlalarında bekletildi. Akıl alacak şey değil. Nasıl bir korkaklıktır kendi askerinden korkmak? Asker bu konuda deneyimli, birikimli. İlk 12 saat içerisinde bütün sorunları çözebilecek kapasiteye sahip ama askeri kışlalarında özellikle beklettiler" diye ekledi.

"Durumun vahameti ortaya çıkınca zaten olmayan akli melekelerini tümüyle kaybettiler. Tüm yardım ve kurtarma faaliyetlerinin koordine olduğu alan sosyal medyaydı, sosyal medyada yasak getirdiler, ağırlaştırdılar. Bizim ekipler VPN üzerinden harekete geçtiler ama gelen taleplerin yüzde 60'ı kesildi. Soru soran gençleri, gazetecileri, bilim insanlarını gözaltına aldılar. Enkaza yardıma koşan kurumlara zorluklar çıkardılar. Haber kanallarına sorumluluğu hafifletme talimatı verdiler. Kalemi kırılmış kişiler, isyan eden vatandaşlarımızın önünden mikrofonu çektiler" diyen Kılıçdaroğlu, "Daha da acısı, bir de çıkıp vatandaşlara 'kader planı' dediler. Sevgili halkım, onlara göre senin kader planında molozlar var, donarak ölme var. Erdoğan'ın ve şurekasının kader planında ise ışıltılı hayat ve saraylar var. Kimse de sormadı: Japonya'da bu kader planı Türkiye'den farklı bir şekilde neden çalışıyor?" ifadelerini kullandı.

"Asrın felaketi Erdoğan'dır"

"Asrın felaketi" tabirini de eleştiren CHP lideri, "Yaptıkları PR, acizliklerini ve rezaletlerini normalleştirme çabalarıdır... 'Asrın felaketi' demiş beyefendi. Bu ülke için asrın felaketi, tek adam rejimidir. Açıkça ifade etmek gerekirse, Erdoğan'dır" diye konuştu.

Otuz binin üzerindeki can kaybına rağmen hâlen hiçbir yetkilinin istifa etmemiş olmasına tepki gösteren CHP lideri, "Bu nasıl bir koltuk merakıdır? Nasıl bir rant anlayışıdır?" dedi.

"Büyükşehirlere gelenlerin yerleşim sorununu çözeceğiz"

Depremlerin ardından Türkiye genelindeki tüm Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının depremzedelerin yerleştirilebilmesi için kapatılmasıve üniversite eğitiminin uzaktan yapılmasına yönelik kararı da eleştiren Kılıçdaroğlu, "Sadece İstanbul'da 750 bini aşkın konut boş duruyor zaten. Turizm sektörümüzün kapasitesi 1 milyon 600 bin. Gençlerimizin eğitim kalitesini düşürmeye, bu ülkenin geleceğini mahvetmeye sizin ne hakkınız var? Derhal üniversiteleri açın. Öğrenciler yurtlarında kalsınlar" dedi.

CHP lideri, "Büyükşehirlere geleceklerse, halkıma söz veriyorum, bizim belediye başkanlarımızın olduğu büyükşehirlere gelenlerin tamamının yerleşim sorununu çözeceğiz" vaadinde bulundu.

DW/CÖ,EC