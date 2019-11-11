 Seçim gözlem raporu Morales′e istifa getirdi | DÜNYA | DW | 11.11.2019

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DÜNYA

Seçim gözlem raporu Morales'e istifa getirdi

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ)’nün seçimlerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki raporunun ardından artan protestolar nedeniyle istifasını verdi.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales istifasını sundu

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales istifasını sundu

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'i istifasının ardından ülkede siyasi belirsizlik sürüyor. Morales, Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ)’nün seçimlerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki raporu üzerine artan protestolar nedeniyle Pazar günü istifa etmek zorunda kaldı. Bolivya'da yönetimi kimin devralacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Evo Morales istifa edeceğini açıklamasının ardından Pazar günü televizyonda yayınlanan bir mülakatında yaşananları darbe olarak niteledi. Morales muhalefeti de bu "halk darbesini" gizlice planlayıp desteklemekle suçladı. Morales istifasını verme kararına gerekçe olarak ise ülkede istikrarın yeniden sağlanmasına katkıda bulunmak istemesini gösterdi.

Evo Morales Twitter üzerinden "şiddet kullanma eğilimindeki grupların" evine saldırdığı ve hakkında "yasalara aykırı bir yakalama kararı" çıkarıldığı şeklinde bir paylaşım yaptı.

Bolivya Emniyet teşkilatı müdürü ise bir televizyon kanalında verdiği demeçte Morales hakkında yakalama kararı bulunmadığını açıkladı.

Olaylar Pazar gecesi de devam etti

Morales'in istifası öncesinde ordudan yapılan açıklamada, haftalardır devam eden protestolar nedeniyle Morales'in görevini bırakması istenmişti. Bu baskılar karşısında görevini bırakmak zorunda kalan Morales'in istifasının ardından da Pazar akşamı çok sayıda kentte olaylar çıktı. Bolivya medyasına yansıyan haberlere göre, özellikle başkent La Paz ve El Alto kentlerinde yoğunlaşan eylemlerde, Morales karşıtlarının kutlamalar yaparken, bazı göstericiler dükkanları ve evleri yağmaladı ve ateşe verdi.

Ne olmuştu?

Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ) seçim gözlem raporunda 20 Ekim'de Bolivya’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde "açıkça manipülasyon” yapıldığını ortaya koymuştu.

ADÖ'nün raporunda “Bilgisayar sistemindeki manipülasyonlar öyle bir boyutta ki bunun Bolivya devleti tarafından işin temeline inecek şekilde derinlemesine soruşturulması ve bu ciddi vakada sorumluluk gösterilmesi şarttır” ifadelerine yer verilmişti.

Evo Morales raporun açıklamasının ardından devlet başkanlığı seçimlerinin yenileneceği, ayrıca seçim kurulu üyelerinin de değiştirileceğini açıklamıştı. Ancak Morales’in açıklamaları protestoları yatıştırmaya yetmemişti.

Reuters,AFP/BW,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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