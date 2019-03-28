Seçim öncesi son işlem gününde Dolar/TL tırmanıyor

Pazar günkü yerel seçimler öncesi piyasadaki son işlem gününde Türk Lirası değer kaybetmeye devam diyor. Güne 5,58 seviyesinde başlayan Dolar/TL kuru 5,66'ya kadar yükseldi. Dolar karşısında Türk Lirası'ndaki (TL) değer kaybı yüzde 1,76 olarak kaydedilirken serbest piyasada kur 5,64 seviyesinde işlem görüyor. Kur bir önceki gün 5,54'ten kapanmıştı. Bu hafta içerisinde de 5,30 seviyesine kadar gerileyen Dolar/TL kuru, bu seviyede tutunamamış ve yönünü yeniden yukarı çevirmişti. Türk lirası Euro karşısında da yüzde 1,35 civarında değer kaybederken, kur 6,35 seviyesinde.

Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve bunu engellemek için Türk hükümetinin aldığı tedbirler, uluslararası finans uzmanları tarafından dikkatle takip ediliyor.

Londra merkezli Capital Economics isimli mali danışmanlık kuruluşundan Jason Tuvey, "Türkiye ekonomisi ve mali piyasalarına ilişkin endişeler Pazar günkü seçimlerden sonra da azalacak gibi değil. Tam tersine daha artacak" değerlendirmesinde bulundu.

Alman Commerzbank analisti Tatha Ghose ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lideri olduğu AKP, Pazar günü yapılacak seçimlerde kötü bir sonuç alırsa, Türk Lirası'nın değer kaybetmeyi sürdüreceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Londra'daki Invectec Bank yatırım danışmanı Julian Rimmer, Türk hükümetinin lirayı korumak için aldığı tedbirlere ilişkin Bloomberg haber ajansına yaptığı değerlendirmede, "Bu tür taktikler nedeniyle yatırım danışmanları liranın hâlâ yatırım yapılabilir olup olmadığını sorgulayacak” dedi. Rimmer, Erdoğan'ın seçimlerden sonra nasıl bir tutum izleyeceğinin belirleyici olacağına dikkat çekti.

Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise Perşembe günü yaptığı açıklamada 31 Mart sonrasını işaret ederek, "Seçimden sonraki süreçte özellikle döviz hesaplarında Türk lirasına yönelik hareketin daha da hızlanacağı bir süreci gözlemleyeceğimiz" demişti.

Döviz mevduatlarında artış sürüyor

Özellikle Dolar/TL seyri hem iç piyasada hem de dış piyasada dikkatle takip ediliyor. Türk Lirası'na güveni vatandaşlar döviz mevduatlarına yönelmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıkladığı verilere göre Türkiye'deki döviz mevduatları geçen hafta yaklaşık 3,5 milyar dolar artarak 179 milyar dolara ulaştı. 11 Ocak'ta bu miktar 161 milyar dolardı.

Hafta başından beri aşağı yönlü seyreden Borsa İstanbul ise toparlanmaya çalışıyor, BIST 100 endeksi 93.358 puanda.

Hafta içinde Londra SWAP piyasasında yüzde 1200'e kadar çıkan Türk lirasının faizi bugün yüzde 23,5'a kadar gerileyerek normal seviyelerine geldi.

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DW,rtr/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe