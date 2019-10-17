 SDG’den Rusya’ya Soçi teşekkürü | DÜNYA | DW | 24.10.2019

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DÜNYA

SDG’den Rusya’ya Soçi teşekkürü

Suriye Demokratik Güçleri, Rusya Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı ile bir görüşme yaparak "savaş belasını bertaraf ettiği için" Rusya’ya teşekkür etti. Görüşmede Soçi mutabakatı masaya yatırıldı.

ARŞİV-FOTO: Suriye'de Rus askeri polisi

ARŞİV-FOTO: Suriye'de Rus askeri polisi

Omurgasını YPG'li Kürtlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye ile Soçi'de yapılan anlaşmadan dolayı Rusya'ya teşekkür etti.

SDG'den yapılan açıklamada SDG komutanı Mazlum Abdi ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov arasında bir telekonferans görüşmesi gerçekleştiği, görüşmede Soçi'de 22 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında varılan anlaşmanın olası sonuçlarının istişare edildiği bildirildi.

SDG komutanı Mazlum Abdi'nin Vladimir Putin ve Rusya Federasyonuna "bölgedeki savaşın şiddetini yatıştırdığı ve sivilleri savaş belasından kurtardığı için" teşekkür ettiği kaydedildi.

Abdi'nin görüşmede mutabakatın bazı maddeleriyle ilgili çekincelerini de ilettiği, bu maddeler üzerinde görüşlerin yakınlaşması için tartışma ve diyaloğa ihtiyaç olduğu belirtildi.

Rus Interfax haber ajansı da görüşmede Savunma Bakanı Şoygu'nun Abdi'ye, Suriye-Türkiye sınırı yakınlarındaki Rus askeri polis sayısını artıracaklarını söylediğini bildirdi.

Soçi mutabakat muhtırası kapsamında Rus askeri polisi YPG güçlerinin bölgeden çekilmesini denetlemek üzere sınır bölgelerine konuşlanmaya başlamış, Çarşamba günü Kürtlerin nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu Kobani kentine de girmişti.

DW,rtr/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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