SDG'den HTŞ ile diyalog mesajı

SDG Halep'teki Kürtlerin güvenliği için HTŞ ile irtibat halinde olduklarını bildirdi. Suriyeli Kürt liderlerden "çözüm için HTŞ ile görüşürüz" açıklaması geldi.

Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda hakimiyeti bulunan Kürt güçlerden, Beşar Esad yönetimine karşı saldırı başlatan, Batı ülkelerinin terör örgütü olarak tanımladığı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile diyaloğa hazır oldukları yönünde açıklama geldi.

Omurgasını Türkiye'nin terörist olarak gördüğü Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanı Mazlum Abdi, HTŞ ile irtibatlarının olduğunu söyledi.

Fırat Haber Ajansı ve Rudaw'ın aktardığına göre Abdi, "HTŞ ile şu ana kadar hiç savaşmadık" dedi, Halep'teki Kürt nüfusun ve kontrolleri altındaki bölgelerin güvenliği için sahadaki aktörlerle irtibat halinde olduklarını aktardı.

Abdi, "Sorunların çözümü için herkese açığız. HTŞ de buna dahil" dedi.

"Saldırılara karşı hazırlıklıyız"

"Türkiye'ye bağlı grupların tehditleri sürüyor. Tedbirimizi aldık" diyen Abdi, "Kuzey ve doğu Suriye'deki halkımızı korumak için yeterli gücümüz var... Hiçbir tarafla savaşa girmekten yana değiliz ancak her zamankinden daha hazırlıklıyız ve gelişecek bütün saldırılara etkili bir şekilde karşılık verilecektir" ifadelerini kullandı.

HTŞ konusunda bir açıklama da Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olarak gördüğü Demokratik Birlik Partisi (PYD) yöneticilerinden Salih Müslim'den geldi.

Rudaw'a göre Müslim, Suudi El Arabiya televizyonuna verdiği mülakatta, HTŞ'nin Türkiye destekli Suriye Milli Ordusundan (SMO) daha uzlaşmacı olduğunu söyledi. "HTŞ hakkında iyimserim. Suriye Milli Ordusundan daha disiplinli ve uzlaşmacılar" dedi. El Arabiya da Müslim'in "Suriye'de ortak bir gelecek inşa etmek için HTŞ ile diyaloğa hazırız" sözünü öne çıkardı.

DW / MUK,EC

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