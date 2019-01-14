 SDG′den güvenli bölgeye şartlı destek | DÜNYA | DW | 16.01.2019

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DÜNYA

SDG'den güvenli bölgeye şartlı destek

Suriye Demokratik Güçleri, "yabancı müdahaleyi" engelleyecek uluslararası güvencelerin verilmesi hâlinde Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge kurulmasına yardım etmeye hazır olduğunu açıkladı.

SDG savaşçısı (Arşiv görüntü)

SDG savaşçısı (Arşiv görüntü)

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), "birlikte yaşayan tüm mezhep ve etnik grupların kıyımdan korunmasını garanti altına alacak bir şekilde kurulacak bir güvenli bölgeye tüm destek ve yardımı vermeye" hazır olduğunu açıkladı. SDG, bu korumanın sağlanması ve "yabancı müdahalenin" engellenmesi için de uluslararası güvenceler verilmesi gerektiğini belirtti.

SDG ayrıca, Türkiye ile varılacak anlaşmalarla sınır bölgesinde istikrarın sağlanmasını ümit ettiğini belirtti.

Suriyeli Kürt yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda, SDG kontrolündeki bölgelere Türk askerinin konuşlandırılmasını kabul etmeyeceklerini söylemişlerdi.

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ABD ve Türkiye, Suriye'de oluşturulacak bir güvenli bölge planı hakkında görüşmeler yürütürken, Suriyeli Kürtler Türkiye'nin kontrolünde oluşturulacak bir güvenli bölge planını reddediyor. (16.01.2019)

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Erdoğan'ın "Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını" belirttiği görüşmede, Suriye'de güvenli bölge oluşturulması fikri de ele alındı. (14.01.2019)

AFP'ye konuşan üst düzey Kürt yetkili Aldar Halil, Suriye'nin kuzeyindeki Türk ve Kürt güçler arasında yaşanabilecek olası bir çatışmayı önlemek için kurulacak hatta sadece Birleşmiş Milletler (BM) güçlerinin konuşlandırılmasını kabul edeceklerini belirtmişti. Bir başka üst düzey Suriyeli Kürt yetkili Bedran Çiya Kurd ise BM güçlerine alternatif olarak Suriye hükümetine bağlı birliklere de sıcak bakabileceklerini ifade etmişti.

Güvenli bölge planı

ABD'nin çekilme kararı aldığı Suriye'de, ülkenin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturulmasına dair tartışmalar son günlerde tekrar alevlendi.

ABD'nin Suriye'de IŞİD'le mücadeledeki ortakları arasında yer alan SDG, bu ülkenin kuzeyinde ve doğusundaki bazı bölgelerin kontrolünü elinde tutuyor. SDG'nin omurgasını oluşturan YPG ise Türkiye tarafından PKK'nın Suriye kolu olarak kabul ediliyor. Türkiye, SDG'nin Fırat Nehri'nin doğusunda kontrol ettiği bölgelere yönelik askeri operasyon hazırlıklarını son dönemde yoğunlaştırmıştı. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, Suriyeli Kürtlerin olası bir Türkiye operasyonuna yönelik endişelerini artırmıştı.

Türkiye ile Suriyeli Kürtler arasındaki tansiyonu düşürmeyi amaçlayan ABD, Suriye'nin kuzeyinde yaklaşık 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturulacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump tarafından dile getirilen bu plana Türkiye de desteğini açıkladı. Washington ile bu konudaki temaslarını sıklaştıran Ankara, söz konusu bölgenin kontrolünün Türkiye'de olacağını belirtti.

Bölgedeki en önemli aktörlerden olan ve Esad rejimine askeri destek veren Rusya ise Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin elinde olan toprakların kontrolünün Şam'a devredilmesi gerektiğini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli Kürtlerin geleceğinin Şam tarafından koruma altına alınabileceğini söyledi.

DW,AP,rtr/CÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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