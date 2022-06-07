SDG'den Esad'a Türkiye'ye karşı iş birliği teklifi

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon düzenleme tehdidine karşı Suriye ordusuyla iş birliğine hazır olduğunu duyurdu.

SDG Askeri Konseyi, "Türkiye'nin işgal tehdidi"ne karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere bugün Kamışlı'da olağanüstü toplandı. Toplantıda bölgesel askeri konseylerin Genel Komutana, Türkiye'nin Tel Tamer, Zarkan, Menbic ve El Şahba'daki saldırılarıyla ilgili bilgi verdiği kaydedildi.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada "Türkiye'nin son tehditleri dahil olmak üzere işgal projelerinin sadece Suriye'nin bölünmesine hazırlık" anlamına geldiği iddia edilerek, "Potansiyel bir Türk işgali Suriye topraklarında istikrar ve birliği olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle işgale sadece hedef alınan bölgelerde değil, halihazırda işgal altındaki Suriye topraklarında da karşı koyulmalıdır. SDG herhangi bir Türk saldırısına karşı koymak ve Suriye topraklarını korumak için Şam hükümetine bağlı birliklerle koordinasyona hazırdır" ifadelerine yer verildi.

Türk uçaklarına karşı hava savunma sistemi isteği

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Pazar günü Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Türkiye'nin olası harekâtına karşı Suriye ordusuyla koordinasyona hazır olduklarını belirterek Şam yönetiminden asker takviyesi istemediklerini, ancak Suriye hava savunma sistemlerinin Türk savaş uçaklarına karşı kullanılabileceğini söylemişti.

Suriye'de Esad rejimi, Türkiye'yi "işgalci güç" olarak görüyor. Suriye operasyonu konusunun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'deki temaslarında da başlıca maddelerden birini oluşturması bekleniyor. Rusya, Esad yönetiminin baş destekçisi konumunda.

Mazlum Abdi Fotoğraf: Getty Images/AFP

RN: Rusya arabuluculuğunda görüşmeler yürütülüyor

Yerel haber ağı Rojava Network, SDG ile Şam yönetimi arasında son dönemde görüşmeler yürütüldüğünü bildirmişti. Görüşmelerin Rusya'nın arabuluculuğunda Kamışlı Havaalanında gerçekleştiği, askeri ve ekonomik koordinasyonun geliştirilmesinin hedeflendiği kaydedilmişti. Rojava Network'ün adını vermediği kaynaklara dayandırdığı haberde, görüşmelerde SDG'nin Şam'a ham petrol sevkiyatını iki katına çıkarması konusunda mutabakata varıldığı, bunun günde yaklaşık 20 bin varil ham petrole denk geldiği belirtilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin(ABD) IŞİD'e karşı mücadelede karadaki en önemli müttefiki konumundaki SDG'nin belkemiğini YPG oluşturuyor. Türkiye PKK'nın Suriye uzantısı konumundaki YPG'yi terör örgütü olarak görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YPG'yi bölgeden çıkarmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Menbiç'e operasyon yapılacağı ve operasyonun zamanla başka bölgeleri de kapsayacağı sinyalini vermişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabine Toplantısı sonrasında Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan bir gazetecinin sorusuna, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, bize yönelik taciz, saldırı girişimleri bu iki bölgeden yoğunlaşmış durumda. Biz saldırı girişimlerine misliyle karşılık veriyoruz. Daha ötesi gerektiğinde de gerekeni yapmaya hazırız" yanıtını verdi.

DW,rtr / BK,ET