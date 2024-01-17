SDG: TSK sivil altyapıyı hedef alıyor

Suriye Demokratik Güçleri, TSK'nın Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava harekatında aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 12 sivilin yaralandığını ileri sürdü.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), PKK ile yaşanan çatışmada dokuz askerin hayatını kaybetmesinin ardından Suriye'nin kuzeyine hava harekâtı düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Cumartesi gününden bu yana Suriye'de 60'tan fazla noktaya askeri uçak ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini açıkladı.

Bir SDG sözcüsü Çarşamba günü Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada saldırılarda 63 bölgenin vurulduğunu söyledi.

Saldırılarda çoğunlukla elektrik santralleri veya buğday depolama tesisleri gibi sivil altyapının hedef alındığını kaydeden SDG sözcüsü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 12 sivilin de yaralandığını söyledi. Sözcü saldırılarda silahlı kuvvetler mensuplarının ise zaiyat vermediğini belirtti.

Sözcünün dpa'ya verdiği bu bilgiler bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadı.

SDG'den yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusundaki tek gaz yakıtlı elektrik santralinin de saldırılar sırasında tamamen tahrip edildiği, ayrıca bölgedeki yaklaşık 930 köy ve kasabaya elektrik sağlayan bir santralin de kullanılamaz duruma geldiği ifade edildi.

Bölgedeki iki buğday deposu ve bir değirmenin de tahrip edildiğini söyleyen sözcü, "Elektrik olmadan içme suyu da pompalanamıyor" dedi.

Suriye'de Türk SİHA'ları tarafından vurulduğu belirtilen bir enerji santrali (15 Ocak 2024) Fotoğraf: Delil Souleiman/AFP/Getty Images

Gözlemevi'nden Türkiye'ye "savaş suçu" suçlaması

2011'den bu yana Suriye'deki iç savaşın etkilerini izleyen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, "hayati öneme sahip" altyapıya yönelik bu saldırıları kınadı. Gözlemevi başkanı "Bunlar beş milyondan fazla Suriyelinin yaşadığı bir bölgede Türk güçleri tarafından işlenen savaş suçlarıdır" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK arasında yaşanan çatışmada dokuz askerin hayatını kaybetmesinin ardından TSK Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine hava harekâtı düzenliyor.

Bakanlık, yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde hava harekâtları düzenlendiğini belirterek, bu operasyonlarda "bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedef imha edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, hava harekâtlarının Türkiye'nin "meşru müdafaa hakları" doğrultusunda düzenlendiğine işaret edilerek, "Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda" ifadelerine yer verildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Irak'ın kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 23'e yükseldi" denildi.

PKK, Türkiye, Avrupa Birliği ve ABD'de terör örgütleri listesinde yer alıyor. Türk devleti ile PKK arasında on yıllardır süren çatışmalarda on binlerce insan öldürüldü. Barış süreci 2015 yılında başarısızlıkla sonuçlandı. Türkiye PKK'yı ve Suriyeli Kürt milis gücü YPG'nin liderliğindeki SDG'yi terör örgütü olarak kabul ediyor ve düzenli olarak bu örgütlere karşı operasyonlar gerçekleştiriyor.

dpa/TY,EC

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