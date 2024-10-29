SDG Türkiye'ye karşı ABD'den yardım istedi

Omurgasını Türkiye'nin terörist olarak gördüğü Halk Savunma Birliklerinin (YPG) oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanı Mazlum Abdi, Türkiye'nin son dönemde yoğunlaştırdığı saldırılarla ilgili ABD'den yardım istedi.

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansına Salı akşamı konuşan Abdi, Türkiye'nin saldırıları dahil olmak üzere Suriye'deki karmaşık çatışmalar ağına diplomatik çözümler bulunması için uluslararası güçlere çağrı yaptı.

"Türkiye ile diyaloğa hazırız"

Saldırılar sürmesine rağmen hâlâ Türkiye dahil tüm taraflarla diyaloğa hazır olduklarını belirten Mazlum Abdi, ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadele uluslararası koalisyonu ve diğer arabulucuları, diplomatik çözüm için çaba göstermeye çağırdı.

23 Ekim'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara'daki merkezine düzenlenen, beş kişinin hayatını kaybettiği ve PKK'nın üstlendiği saldırının ardından Türkiye, Kuzey Irak ve Suriye'deki hedeflereyoğun operasyonlar düzenlemişti.

"TUSAŞ saldırısı bahane olarak kullanıldı"

SDG komutanı Abdi, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonu çok önceden planladığını ve TUSAŞ saldırısını bir bahane olarak kullandığını iddia ederek "altıncı gününe giren saldırıların türünün ve devamlılığının, bunun sadece bir yanıt olmadığını gösterdiğini" ifade etti.

Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen saldırıyı PKK üstlenmişti. Fotoğraf: IHA/AP/picture alliance

Mazlum Kobani, Ferhat Abdi Şahin gibi isimlerle de bilinen Mazlum Abdi, 90'lı yıllardan itibaren PKK içinde üst düzey görevlerde bulunmuş, iç savaşın başlamasının ardından Suriye'ye geçerek SDG'nin örgütlenmesinde rol almıştı. ABD, SDG'yi Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelede en önemli kara müttefiki olarak görüyor.

"Türkiye demografiyi değiştirmeyi hedefliyor"

Türkiye'nin saldırılarının elektrik ve petrol tesisleri ile fırınları tahrip ettiğini ve siviller için ağır sonuçlar doğurduğunu belirten Abdi, bunun Türkiye'nin Kürtleri bölgeden çıkararak demografiyi zorla değiştirme stratejisinin parçası olduğunu ileri sürdü.

Türkiye'nin saldırılarında çoğu sivil en az 18 kişinin öldüğünü ve 60'tan fazla kişinin yaralandığını iddia eden Abdi, Türk bombardımanının IŞİD ile mücadeleye zarar verdiğini de savundu.

ABD'nin bölgeden çekilmesi endişesi

ABD'nin Irak'tan 2026'da tamamlanması beklenen çekilme sürecine işaret eden Abdi, ABD'nin bölgedeki varlığını azaltmasının Suriye'deki faaliyetleri de etkileyebileceği endişesini dile getirerek "Koalisyon güçleri ile birlikte IŞİD hücrelerini etkisiz hale getirmek üzere günlük faaliyetler yürütüyoruz. Eğer koalisyon geri çekilirse tehdit seviyesi tüm bölgede artacaktır" dedi.

ABD resmi olarak Suriye'den çekilmek üzere herhangi bir takvim açıklamamasına rağmen Washington'da bu yönde istişarelerin sürdüğü biliniyor. 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, başkanlığı döneminde Suriye'den çekilmeyi savunuyordu. ABD'nin Suriye'den çekilmesinin hem Türkiye hem de Suriye rejiminin SDG üzerindeki baskıyı artırmasına yol açacağı değerlendiriliyor.

"Esad rejimiyle diyalog halindeyiz"

Mazlum Abdi, savaşın başlangıcından bu yana Esad rejimiyle sürekli diyalog halinde bulunduklarına, ancak görüşmelerde önemli bir gelişme kaydedilemediğine de işaret ederek "Suriye rejimi ile bir anlaşmaya varmak üzere çeşitli girişimlerde bulunduk. Ana pürüz, Suriye hükümetinin SDG'nin bölgedeki idarî ve askerî özerkliğini tanımaya istekli olmaması" dedi.

On yılı aşkın bir süredir Suriye'nin kuzeydoğusunda özerk bir yapı oluşturan SDG, bu özerkliğin bir anayasa değişikliğiyle resmileştirilmesini talep ediyor. Türkiye ile Suriye yönetimi arasında normalleşme girişimleri de SDG'de endişe yaratıyor.

AP,DW/BK,TY

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