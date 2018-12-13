SDG: Türkiye'nin operasyonuna karşılık veririz

ABD’nin Suriye'de desteklediği gruplar arasında yer alan Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonuna güçlü bir şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

Reuters'a konuşan SDG'nin en üst düzey komutanı Mazlum Kobani, "Herhangi bir saldırıya hazırız ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz" dedi. Kobani, Türkiye'nin operasyonunun Suriye'nin doğusunda IŞİD'le savaşan YPG'lileri etkileyeceğini de belirtti.

SDG komutanı Kobani, ayrıca, Washington'ın Suriye'de Kürtlerin kontrolünde olan bölgeye operasyon düzenlemesini engellemek için "ciddi girişimleri" olduğunu söyledi. SDG komutanı, "Bunu önlemek için diplomatik çabalarımız devam ediyor" diye ekledi.

Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG'yi de bünyesinde barındıran Suriye Demokratik Güçleri, ABD'nin bölgede destek verdiği başlıca grup olma özelliğini taşıyor. IŞİD'le mücadelede ABD, SDG'ye eğitim ve askeri destek sağlıyor.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon başlatacağını açıklamasının ardından ABD, Suriye'nin kuzeyinde tek taraflı bir operasyonun "kabul edilemez" olduğunu duyurmuştu. Suriye'nin kuzeyinde SDF güçleriyle birlikte yaklaşık 2 bin Amerikan askeri bulunuyor.

Daha fazlasını okumak için: Pentagon: Türkiye'nin Suriye'ye operasyonu kabul edilemez

Hajin IŞİD'den temizlendi

Suriye Demokratik Güçleri, Suriye'nin doğusunda IŞİD'in kontrolünde olan son bölgelerden biri olan Hajin'in örgütten temizlendiğini açıkladı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bir hafta süren yoğun çatışmaların ardından SDG'nin IŞİD'i Hajin'den çıkardığını duyurdu.

Erdoğan'dan Fırat'ın doğusu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da operasyona ilişkin açıklama geldi. İstanbul'da konuşan Erdoğan, "Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör bataklığına müdahale konusunda yeteri kadar zaman kaybetmiştir. Bundan sonra tek bir günlük gecikmeye dahi tahammülümüz yoktur" dedi. Erdoğan dün yaptığı açıklamada operasyonun birkaç gün içerisinde başlayacağını söylemişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ise Fırat'ın doğusunda yer alan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine havadan operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bu TSK'nın Karacak'a yönelik ilk operasyonu oldu. Operasyonun, 20'den fazla savaş uçağı, İHA ve tanker uçakları ile yapıldığı belirtildi.

Daha fazlasını okumak için: Fırat'ın doğusundaki harekatın kapsamı ne olacak?

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AFP/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe