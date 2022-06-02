SDG: Türkiye'nin operasyonu IŞİD'le mücadeleyi zayıflatır

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı yeni bir askeri operasyonun insani kriz yaratacağını ve IŞİD'e karşı mücadeleyi zayıflatacağını söyledi. Abdi ayrıca tüm taraflara "yeni trajedileri önleme ve gerginliğin düşürülmesini destekleme" çağrısında bulundu.

Abdi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin Kuzey Suriye açısından yüksek risk oluşturan yeni tehditlerinden endişeliyiz. Herhangi bir taarruz Suriyelileri bölecek, yeni bir insani kriz yaratacak, orijinal yerleşik halkı ve göçmenleri yerinden edecektir. Gerginliğin tekrar tırmanması IŞİD'e karşı harekatımızı da zayıflatacaktır. Aktörlere yeni trajedileri önleme ve gerginliğin düşürülmesini destekleme çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin meclis grup toplantısında Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali vermişti. Erdoğan "Güney sınırlarımız boyunca, 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz" demişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise bu ifadelerin ardından bir açıklama yapmıştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısında konuşan Blinken Ankara'yı Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon düzenleme planları konusunda uyarmış, böyle bir adımın bölgeyi riske atacağını söylemişti. Türkiye'yi 2019 yılında ABD ile varılan mutabakatta belirlenen ateşkes hatlarına riayet etmeye çağıran Blinken, olası bir operasyonla ilgili olarak "Bu, karşı olacağımız bir şeydir. Endişemiz, yeni herhangi bir askeri operasyonun bölgedeki istikrarı zayıflatması, kötü niyetli aktörlere istikrarsızlıktan yararlanma fırsatı yaratmasıdır" dedi

Blinken açıklamasında ayrıca YPG'nin adını vermeden Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelenin önemine de vurgu yaptı. ABD Dışişleri Bakanı, "Suriye içinde IŞİD'e karşı savaşı partnerler yoluyla etkili bir şekilde sürdürüyoruz ve IŞİD'i içine tıktığımız kutuda tutmak için gösterilen çabaları tehlikeye atacak hiçbir şey görmek istemiyoruz" demişti.

Arap, Süryani, Ermeni ve Türkmen gruplarının da içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'nin ana bileşenini Kürt milis gücü YPG oluşturuyor. Türkiye PKK'nın Suriye'deki kolu olarak gördüğü YPG'yi terör örgütü olarak kabul ediyor. Suriye'de ABD'nin desteğini alan YPG'yi Türkiye ve Katar dışında hiçbir ülke terör örgütü kabul etmiyor.

DW, Reuters / EC, SSB