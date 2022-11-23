SDG: Türkiye'nin kara harekâtına karşı hazırlığımızı yaptık

Suriye'de belkemiğini YPG'nin oluşturduğu SDG, Türkiye'nin olası kara harekâtına karşı 2019'dan beri hazırlık yaptıklarını belirterek "Savaş tüm bölgelere yayılır, herkes zarar görür" açıklaması yaptı.

Suriye'de IŞİD'e karşı savaşta ABD'nin en büyük kara müttefiki konumundaki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanı Mazlum Abdi, Türkiye'nin olası bir harekâtına karşı hazırlıklı oldukları mesajını verdi.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press'e (AP) konuşan Abdi, Türkiye'nin bölgeye 2019'da gerçekleştirdiği kara harekâtından beri olası yeni saldırılara karşı hazırlık yaptıklarını belirterek "Herhangi yeni bir saldırıyı püskürtebileceğimiz bir seviyeye eriştiğimize inanıyorum. En azından Türkler başka bölgelerimizi işgal edemeyecek ve büyük bir muharebe olacak" ifadelerini kullandı.

SDG'nin Türk topraklarına yönelik herhangi bir saldırıda bulunmadığını iddia eden Abdi, "Türkiye herhangi bir bölgeye saldırırsa savaş tüm bölgelere yayılır ve bundan herkes zarar görür" dedi.

Moskova ve Şam'a mesaj

Mazlum Abdi, Rusya ve Suriye hükümetleri ile Suriye'de IŞİD'le mücadeleden sorumlu Uluslararası Koalisyona da seslenerek Türkiye'nin kara harekâtının engellenmesi için daha kararlı bir duruş sergilemelerini istedi. Türkiye'nin operasyonunun IŞİD'in yeniden güçlenmesine karşı yürütülen çabalara zarar vereceğini savunan Abdi, "IŞİD'e karşı Uluslararası Koalisyon ile yürüttüğümüz faaliyetlerimiz Türkiye'nin saldırıları nedeniyle durdu. Ruslarla birlikte sahada yürüttüğümüz faaliyetler de Türkiye'nin saldırılarından etkilendi" diye konuştu.

SDG'nin bel kemiğini, Türkiye'nin terör örgütü olarak tanıdığı YPG'nin oluşturması ve ABD'nin SDG'ye verdiği destek, Ankara-Washington ilişkilerindeyıllardır en pürüzlü noktalardan birini oluşturuyor.

Mazlum Kobani, Ferhat Abdi Şahin gibi isimlerle de bilinen Mazlum Abdi 90'lı yıllardan itibaren PKK içinde üst düzey görevlerde bulunmuş, savaşın başlamasının ardından Suriye'ye geçerek SDG'nin örgütlenmesinde rol almıştı.

Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektupta da adı geçmişti

Türkiye'nin Interpol nezdinde hakkında kırmızı bülten çıkarttığını belirttiği Mazlum Abdi'nin başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerde üst düzey görüşmeler gerçekleştirmesi Türkiye'nin tepkisine neden olmuştu.

Abdi'nin adı, o dönem Mazlum Kobani olarak, 2019'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği ünlü mektupta da geçmişti. Trump, mektupta "General Mazlum da seninle konuşmak istiyor. Geçmişte asla yanaşmayacakları tavizlerde bulunmak istiyor. Sana, henüz elime ulaşan mektubunun bir kopyasını gizli ibareli olarak ilişikte iletiyorum" ifadelerini kullanmış, Erdoğan'ı Barış Pınarı Harekâtından caydırmak üzere yazdığı mektubun sonundaki "Sert adamı oynama. Aptallık etme! Seni sonra arayacağım" satırları yoğun tartışmalara yol açmıştı. Türkiye mektubun gönderildiği 9 Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.

AP,DW/BK,HS