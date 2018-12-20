SDG: Türkiye IŞİD'le mücadeleyi zora sokar

Ana bileşeni YPG olan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) siyasi kanadı Suriye Demokratik Konseyi'nin eş başkanı İlham Ahmed, Türkiye'nin bölgeye düzenleyeceği olası bir harekâta karşı uyarıda bulundu.

Cuma günü ABD ve Türkiye'nin açıklamalarıyla ilgili görüşmeler yapmak amacıyla konseyin diğer eş başkanı Riad Darar ile Paris'te bulunan Ahmed, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İlham Ahmed ve (arka planda) Riad Darar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlediği takdirde IŞİD'le mücadelenin tehlikeye gireceğini ifade eden Ahmed, böyle bir durumda SDG'nin IŞİD'le savaşın sürdüğü cepheden çekilmek ve Türkiye sınırında konuşlanmak zorunda kalacağını kaydetti. Bölgede bulunan IŞİD'lilerle ilgili olarak Ahmed, "Durumun kontrolümüzden çıkmasından korkuyoruz" dedi.

Türkiye'nin geri adım atması için Ankara'ya özellikle de Fransa'nın baskı uygulayabileceğini kaydeden Ahmed, "Fransızlardan bize diplomatik destek vermelerini istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta, Fırat'ın doğusuna askeri harekât düzenlemeye hazırlandıklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü IŞİD'le mücadelenin ABD'nin Suriye'de bulunmasının tek nedeni olduğunu ve "Suriye'de IŞİD'i yenilgiye uğrattıklarını" söylemiş ve bu doğrultuda Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmeye başlanacağını duyurmuştu.

SDG'den de ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesinin "terörle mücadeleyi olumsuz etkileyeceği" ve "IŞİD'e karşı verilen savaş bitmedi ve IŞİD yenilmedi" açıklamaları gelmişti.

ABD'nin çekilmesiyle bölgede Türkiye, Rusya ve İran'ın ağırlıklarının artması bekleniyor.

AFP,dpa/BÜ,GA

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