SDG: Suriye'de bölünme istemiyoruz

Suriye'nin kuzeyi ve doğusunu kontrol eden ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Şam'daki yeni yönetime ülkenin kalanından ayrılmayı istemediklerini bildirdi.

SDG komutanı Mazlum Abdi haber ajansı AFP'ye yaptığı yazılı açıklamada, "Biz Suriye'nin birliği ve bütünlüğünden yanayız. Ülkenin birliğini tehdit eden herhangi bir bölünme projesini de reddediyoruz" dedi.

Ülkenin petrol zengini bölgelerini kontrol eden Kürtler yıllardır otonom bir yapıya sahip.

Abdi, Beşar Esad'ı devirerek yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki yeni yönetimle geçen ay sonunda yapılan görüşmeyi "pozitif" olarak niteledi, "Suriyeliler arasında diyalog zemini oluşturmak için yeni yönetimin istikrarı sağlama çabalarını destekliyoruz" dedi.

Daha önce Şam yönetiminden bir yetkili de SDG heyeti ve Türkiye ile yakın ilişkilere sahip HTŞ lideri Ahmed eş-Şara arasında 30 Aralık'ta yapılan görüşme için "pozitif" demişti.

SDG'nin omurgasını Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve onun askeri kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor. Türkiye terör örgütü saydığı bu yapıları PKK'nın Suriye uzantısı olarak görüyor.

Abdi AFP'ye yaptığı açıklamada, ülke genelinde ateşkesi temin etme sorumluluğunun yeni yönetimde olduğunu da kaydetti. Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ve SDG güçleri arasında geçen hafta yaşanan şiddetli çatışmalarda 100'den fazla savaşçı ölmüştü.

Eş-Şara geçtiğimiz günlerde Al Arabiya televizyonuna verdiği demeçte "Yalnızca devletin elinde silah olmalı" demiş, Kürt güçlerin Suriye ordusuna katılması gerektiğini belirtmişti.

Suriye'de SMO'lu savaşçıların geleceği de belirsizliğini koruyor.

AFP / MUK,EC

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