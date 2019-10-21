 SDG: Soçi mutabakatına uyacağız | DÜNYA | DW | 27.10.2019

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DÜNYA

SDG: Soçi mutabakatına uyacağız

Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatının koşullarına uymayı kabul etti.

Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) pazar günü yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatının koşullarına uyacağını duyurdu. SDG bu çerçevede güçlerini Türkiye-Suriye sınırından uzaktaki mevkilere kaydıracağını açıkladı.

SDG'nin açıklaması, ana omurgasını oluşturan Kürt milis gücü YPG'nin Facebook hesabı üzerinde yayınlandı. "Soçi anlaşmasının uygulanması konusunda" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muhtıranın bazı koşulları konusundaki önceki itirazımızla ilgili olarak Rusya Federasyonu ile yapılan yoğun müzakerelerin ardından, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki saldırılarını durdurmak için 22 Ekim tarihli Soçi Anlaşması’nı uygulamayı kabul ettik. SDG kan dökülmesini engellemek ve bölgede yaşayanları Türk saldırılarından korumak için anlaşma şartları uyarınca Türkiye-Suriye sınırından uzakta Suriye'nin kuzey doğusundaki yeni mevkilere konuşlanmaktadır. Sınır bölgesindeki güçlerimiz de merkezi hükümetin sınır birlikleriyle değiştirilmektedir."

Açıklamada ayrıca Rusya'ya "yükümlülüklerini yerine getirme" ve "Suriye hükümeti ile Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yönetimi arasında yapıcı bir diyalog sağlama" çağrısında bulunuldu.

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Suriye Demokratik Güçleri, Rusya Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı ile bir görüşme yaparak "savaş belasını bertaraf ettiği için" Rusya’ya teşekkür etti. Görüşmede Soçi mutabakatı masaya yatırıldı. (24.10.2019)

Türkiye ile Rusya arasında Soçi’de varılan mutabakat sonrasında Kremlin’den YPG’ye tehdit geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov YPG’nin çekilmemesi halinde Türk ordusuyla karşı karşıya kalacağını söyledi. (23.10.2019)

İmzalanan Soçi muhtırası kapsamında, YPG’nin Suriye sınırındaki 30 kilometrelik bölgeden çekilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca iki ülke bir hafta sonra 10 kilometre derinlikte ortak devriyeye başlayacak. (22.10.2019)

Suriye hükümeti kararı memnuniyetle karşıladı

Suriye hükümeti SDG'nin bu kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu. Suriye resmi haberi ajansı SANA'ya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri SDG'nin sınırdan çekilmesinin "Suriye topraklarındaki çirkin Türk saldırganlığının temel bahanesini ortadan kaldırdığını" söyledi. Yetkili, hükümetin "herkesin Suriye'nin ulusal, ülke ve halk olarak birliğine geri dönmesi için yolu açacağını" ve vatandaşların yeniden bütünleşmesine yardımcı olacağını belirtti.

Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatı Rus askeri polisi ile Suriye sınır muhafızlarının, Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km’nin dışına çıkarılmasını temin etmek" üzere girmesini öngörüyor.

Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA "Türkiye sınırındaki Resulayn'da Suriye ordusuyla Türk güçleri arasında çatışma yaşandığını" geçti.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise YPG'nin saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada "Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

DW,Reuters / BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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