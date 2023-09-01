SDG ile Arap aşiretleri arasında çatışma: 52 ölü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye Demokratik Güçleri ile Arap aşiretleri arasında, Deyr ez Zor'daki Conoco gaz sahası yakınlarındaki çatışmalarda geçen Pazar gününden bu yana en az 52 kişinin öldüğünü bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin kuzeydoğusunda geçen Pazar gününden bu yana yaşanan çatışmalarda en az 52 insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Merkezi Londra'da olan Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, ölenler arasında biri çocuk altı sivilin de bulunduğu belirtildi. Geçen Pazar gününden bu yana bölgedeki Arap aşiretleri ile YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki çatışmalarda 58 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Deyr ez Zor'daki çatışmalar, bölgede son yıllarda yaşananların en büyüğü.

Nasıl başladı?

Çatışmalar, SDG'nin Arap aşiretlerinin oluşturduğu, Deyr ez Zor Askeri Konseyi Başkanı Ahmet El Habil'i, yolsuzluk ve casuslukla suçlayarak tutuklamasıyla başladı. Bazı yerel aktivistler El Habil'i, bölgede kaçakçılıktan da önemli bir gelir elde etmekle itham ediyor.

SDG ve Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar, Fırat'ın doğusundaki Tabiye kasabası yakınlarında bulunan Conoco doğal gaz sahasında yaşandı. Burada aynı zamarda Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) öncülük ettiği IŞİD'le mücadele için kurulan Uluslararası Koalisyon'a bağlı birlikler de konuşlu bulunuyor.

Türk Dışişleri'nden açıklama

Dışişleri Bakanlığı çatışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin çatışmaları yakından, kaygıyla takip ettiği belirtilerek, "Bu gelişme, terör örgütünün Suriye'nin kadim halklarını, üzerlerinde şiddet ve baskı uygulamak ve temel insan haklarını ihlal etmek suretiyle tahakküm altına alma girişimlerinin yeni bir tezahürüdür. Bu amaç ve niyetini DEAŞ'la mücadelede aktör olduğu savıyla perdelemek isteyen terör örgütünün gerçek mahiyetini, daha fazla gecikmeden ve bölgenin Suriyeli Kürtler de dahil kadim unsurlarının daha fazla acı çekmesine yol açmadan, destekçilerinin de görmesini umuyoruz" denildi" ifadesine yer verildi.

ABD'den "barışçıl çözüm" çağrısı

ABD, SDG ve Arap aşiretlerine çatışmalara son verme ve sorunu barışcıl yollardan çözme çağrısı yaptı. Washington'un 2012 yılında faaliyetlerini askıya aldığı Suriye'deki Büyükelçiliği sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'nin kuzeydoğusundaki şiddet son bulmalı" diyerek taraflardan sorunu barışcıl yollardan çözmelerini istedi.

ABD liderliğinde IŞİD'le mücadele için kurulan Uluslararası Koalisyon da dün taraflara çatışmalara son verme çağrısı yapmıştı.

ABD'nin desteklediği SDG, Suriye'de 2019 yılında IŞİD'le mücadelede başarı kazanılmasında önemli rol oynamıştı. Türkiye SDG'nin ana omurgasını oluşturan YPG'yi PKK'nın bu ülkedeki uzantısı olarak görüyor.

dpa, AFP / HT,ET

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