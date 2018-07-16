SDG heyetinden Şam'a resmi ziyaret

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) siyasi kanadını temsil eden bir grup Suriyeli Kürt, Şam yönetiminin davetiyle başkentte bir takım temaslarda bulunuyor.

SDG'nin siyasi kanadı Suriye Demokratik Konseyi'nden İlham Ahmed liderliğindeki delegasyon, ülkede yedi yıldır devam eden iç savaş sırasında Şam'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmiş oldu. Bir konsey yetkilisinin AFP'ye verdiği bilgiye göre, görüşmelerde SDG'nin Suriye'nin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda kontrol ettiği bölgelerde kurduğu siyasi yapıların geleceği ele alınıyor.

Konseyin Arap kökenli Eş Başkanı Riad Darar, Viyana'dan Reuters'a yaptığı açıklamada, görüşmelerin hedefinin öncelikli olarak Kürtlerin kontrolündeki bölgelerde devlet hizmetlerinin sağlanması olduğunu söyledi. Ancak belirli bir gündemin olmadığını ifade eden Darar, siyasi ve güvenlik konularında da toplantılar gerçekleşmesinin olası olduğunu belirtti.

Darar, görüşmelerin ayrıca resmi müzakereler olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydederken, "Sorunlarımızı kendi kendimize çözmenin zamanıdır" ifadesini kullandı. Konsey yetkilisi, "Müzakereler için temelimiz var" diye ekledi. AFP'ye de açıklamada bulunan Darar, "Suriye'nin kuzeyinde bir çözüm için çabalıyoruz" ve "Umuyoruz ki kuzeydeki durumla ilgili görüşmelerimiz olumlu geçecek" dedi.

Suriye topraklarının dörtte biri SDG kontrolünde

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ni göre, SDG ülke topraklarının yüzde 27'sinden fazlasını kontrol ediyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Türkiye sınırında Kürtlerin çoğunlukta olduğu birçok yerleşim yerinin yanı sıra bir dönem IŞİD'e fiili başkentlik yapan ve Arap nüfusun çoğunlukta olduğu Rakka'nın da kontrolü Ekim 2017'den bu yana SDG'nin elinde.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ve civarında bu yılın Ocak ayında başlattığı "Zeytin Dalı Harekâtı" sırasında bu bölgenin kontrolünü Türk ordusu ve Türkiye destekli muhalif grup Özgür Suriye Ordusu unsurlarına kaybeden SDG, daha doğudaki Menbiç'te ise Ankara ve Washington'ın vardığı uzlaşı neticesinde YPG'nin oluşturduğu Kürt birliklerini çekmeyi kabul etmişti.

Türkiye karşı, Şam şüpheci

Suriye Demokratik Konseyi'nin, ülkenin kuzeyinde kademeli olarak ilan ettiği özerk kantonların savaş sonrası dönemde oluşturulacak federal bir yapı bünyesinde resmiyet kazanması fikrine Şam yönetimi şüpheyle yaklaşıyor.

Şam'daki görüşmelerde bu konunun şu ana kadar gündeme gelmediği söylense de, Esad yönetimi Mayıs ayında bir açıklama yaparak SDG'nin kontrolündeki bölgelerin bağımsızlık ilan etme girişiminde bulunması durumunda güç kullanılarak bunun engelleneceğini duyurmuştu.

Yedi yıldır devam eden iç savaşta karşı karşıya gelmekten kaçınan Suriyeli Kürt oluşumlar ve Suriye ordusu, bugüne kadar daha çok IŞİD ve radikal muhaliflere karşı mücadele verdi.

Türkiye ise SDG'nin ana bileşeni olan YPG'yi, PKK'nın Suriye kolu olarak görüyor. Ankara bu nedenle, IŞİD'e karşı mücadele veren ve doğrudan ABD tarafından desteklenen YPG'yi hem terör örgütü olarak değerlendiriyor hem de savaş sonrası oluşacak siyasi yapıyla ilgili gerçekleştirilen uluslararası toplantılara SDG'nin katılımına engel oluyor.

DW,rtr,AFP/ÇÖ,CÖ

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