SDG: Bağuz'da 2 bin kişi teslim oldu

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), IŞİD'in kontrolündeki son yerleşim yeri olan Bağuz'da Pazar günü başlattıkları harekâtta şu ana kadar yaklaşık 2 bin kişinin teslim olduğunu açıkladı.

ABD destekli ve çoğunluğu YPG unsurlarından oluşan SDG'nin komutanlarından Adnan Afrin teslim olanların çoğunun IŞİD mensuplarından ve onların ailelerinden oluştuğunu belirtti.

Teslim olan kişilerin farklı ülkelerin uyruklarını taşıdığını kaydeden Afrin, bu kişilerin hangi ülkelerin vatandaşı olduklarına dair ayrıntı vermekten kaçındı.

SDG Sözcüsü Mustafa Bali ise teslim olmak isteyenlerin şu ana kadar teslim olduklarını ve bundan sonra çatışmaların devam edeceğini belirtirken, IŞİD'in yenilgisinin yakın olduğunu düşündüklerini söyledi.

IŞİD'e karşı mücadele koalisyonunun tahminlerine göre halen Bağuz'da sonuna kadar savaşmaya karar veren birkaç yüz militan bulunuyor.

Son iki hafta 20 bin kişi teslim oldu

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bildirdiğine göre ise yaklaşık 350 kişi teslim oldu ve bu kişilerin 120'si IŞİD mensubu. Gözlemevi ek olarak teslim olan kişilerin bir kısmının Lübnan ve Fas vatandaşı olduklarını açıkladı.

Gözlemevi son iki haftada 20 binden fazla kişinin SDG birliklerine teslim olduğunu belirtirken, bu kişilerin en az 2 bin 500'ünün IŞİD mensubu olduğunu kaydetti.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan SDG Sözcüsü Kino Gaberial, Suriye-Irak sınırındaki Bağuz yerleşiminde çatışmaların önümüzdeki iki gün boyunca devam etmesini beklediklerini belirtti.

Gaberial, IŞİD'liler ile şiddetli çatışmaların devam ettiğini kaydetti ve "Güçlerimiz, top atışı ve ABD koalisyonu saldırıları eşliğinde saldırganlar ve intihar bombacıları ile karşı karşıya gelmiştir" ifadesini kullandı.

SDG tahliyelerin ardından saldırıya geçti

Son haftalarda 10 binden fazla kişi, geçen eylül ayından bu yana Bağuz'a doğru ilerleyen SDG ile IŞİD arasındaki anlaşma kapsamında bölgeden tahliye edilmişti. Gözlemevi'nin bildirdiğine göre Aralık 2018'den bu yana yaklaşık 59 bin kişi Bağuz'u terk etti.

Pazartesi günü Associated Press'e (AP) konuşan Ali Şeyh isimli SDG komutanı, Fırat Nehri kıyısındaki Bağuz'da 500 IŞİD'linin yanı sıra yaklaşık üç ila dört bin kadın ve çocuk kaldığını tahmin ettiklerini söylemişti

ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili ise Cuma günü AP'ye yaptığı açıklamada, mevcut şartlar göz önünde bulundurulduğunda Bağuz'un IŞİD'den alınmasına yönelik operasyonun iki hafta kadar sürmesinin sürpriz olmayacağını söylemişti.

DW,dpa,AP,rtr/ÇÖ,EC

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