SDG: Ateşkes görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı

Alman haber ajanjı dpa'ya göre Suriye Demokratik Suriye Güçleri (SDG) Basın Ofisi, ABD arabuluculuğunda Türkiye ve Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ile yürütülen ateşkes görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu.

Açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde ateşkes uygulanmasını öngören görüşmeleri "ciddiye almadığı" öne sürüldü.

Belçika merkezli Kürt haber Ajansı ANHA'nın haberine göre, yapılan açıklamada "ABD’nin Münbiç ve Kobani bölgelerinde kalıcı bir ateşkesi sağlama girişimleri, Türk devletinin bu çabalara yaklaşımı ve ana noktalarını kabul etmekten kaçınması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı. Arabuluculuk, Münbiç Askeri Meclis savaşçıları ile Münbiç'te mahsur kalan ve Kuzey ve Doğu Suriye’ye dönmek isteyen sivillerin nakledilmesi ile Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine getirilmesi konularını oluşturmaktaydı" denildi.

Kalıcı ateşkes görüşmelerinin Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınmasını da kapsadığı belirtiliyor.

Ne olmuştu?

Radikal İslamcı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı gruplar Şam'a doğru ilerlerken Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ise Fırat Nehri'nin batısındaki Kürtlerin elindeki önce Tel Rıfat ardından da Münbiç'i ele geçirmişti.

Omurgasını YPG'nin oluşturduğu ABD destekli SGD'nin Komutanı Mazlum Abdi, dört gün önce yaptığı açıklamada, kalıcı bir ateşkesi için Türk devleti ile görüşüldüğünü söylemişti. Abdi, "Bir ateşkes ilan ettik. Uluslararası güçlerde içinde, Türkiye ile görüşmüşlerdi ve biz de bunu kabul ettik. Ancak şimdiye kadar saldırılar bitmiş değil" demişti.

Türkiye, YPG-PYD bölgesinden sınırları içine "ciddi bir terör tehdidi" bulunduğunu belirtiyor ve bu sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) çekilmesini bu aşamada mümkün görmüyor. Ankara'ya göre bunun olabilmesi için önce ülkede istikrarın sağlanması, yeni bir kalıcı yönetimin oluşarak ülke içinde güvenliği tesis etmesi ve terör tehdidinin tamamen sıfırlanması gerekiyor.

DW,dpa/BÖ,HS

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