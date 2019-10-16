SDG: Anlaşmaya uyacağız

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Kobani, ABD ve Türkiye arasında varılan anlaşmayı kabul ettiklerini ve başarılı olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) Yürütme Kurulu Üyesi Aldar Halil ise Suriye'nin kuzeyinde çatışmaların durmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Al Arabiya'ya konuşan Halil, olası bir saldırı durumunda YPG'nin kendisini savunacağını söyledi. Halil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de 32 km derinliğe girmek istediğini ancak grubun bu duruma daha önce karşı çıktığını da belirtti.

Esad'ın danışmanı: Anlaşma muğlak

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakerelerin ardından Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı durdurma kararı alınmasının ilişkin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanından da bir değerlendirme geldi. Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, anlaşmanın muğlak olduğunu söyledi. Suriye Demokratik Güçleri konusunda önemli adımlar atıldığını belirten danışman, tüm konuların bir anda çözülmesinin gerekmediğini dile getirdi. Esad'ın danışmanı ayrıca Suriye'de Kuzey Irak'taki gibi bir oluşuma Şam'ın izin vermeyeceğini söyledi.

Anlaşma sonrası açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Kürt sorununun diyalog yoluyla çözülmesi için Suriyeli Kürtler ve Şam yönetimi ile çalışacaklarını söyledi. Lavrov ayrıca gelecekte varılacak bir anlaşmanın Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Türkiye'nin güvenlik çıkarlarını gözetmesi gerektiğini söyledi.

ABD-Türkiye anlaşması

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'daki temasları sonrasında varılan anlaşma ile Türkiye Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye yönelik operasyonunu beş gün boyunca durdurma kararı almıştı. Anlaşma uyarınca 120 saat içerisinde YPG, sınırdan 20 mil yani 32 kilometre güneye çekilecek. Ayrıca YPG'nin silahları toplanacak ve bölgede kurulacak güvenli bölge öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak.

rtr/ÖA,HS

© Deutsche Welle Türkçe