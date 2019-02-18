 SDG 300 IŞİD′li tutukluyu serbest bıraktı | DÜNYA | DW | 03.03.2019

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DÜNYA

SDG 300 IŞİD'li tutukluyu serbest bıraktı

Suriye Demokratik Güçleri yaklaşık 300 IŞİD'li tutukluyu herhangi bir çatışmada yer almadıkları gerekçesiyle serbest bıraktı.

Syrien, Baghouz: Männer, die verdächtigt werden, IS Kämpfer zu sein zu sein werden von der SDF durchsucht (Getty Images/AFP/B. Kilic)

ABD'nin müttefiki olan ve ağırlığını Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) 283 IŞİD'li tutukluyu serbest bıraktıklarını duyurdu. Suriye vatandaşı olan tutukluların serbest kalmasında yerel aşiret reislerinin ve yerel yetkililerin arabuluculuk çalışmalarının rol oynadığı belirtiliyor.

SDG'den yapılan açıklamada serbest kalan kişilerin “ellerinde Suriyeli kanı olmadığı” belirtilirken “Yollarını kaybetmişler. Suriye toplumunun geleneklerini ve hukuku ihlal etmişler, bazıları kandırılmış ama onlar hâlâ bizim Suriyeli çocuklarımız” denildi. Açıklamada serbest bırakmanın bir “işbirliği, kardeşlik ve merhamet” jesti olduğu belirtildi.

Açıklamada tutukluların aralarında IŞİD’in halifeliğin başkenti olarak ilan ettiği Rakka da dahil olmak üzere Suriye’nin kuzeyindeki çeşitli kentlerden serbest bırakıldığı belirtildi.

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Suriyeli Kürtler ellerindeki IŞİD'li yabancı savaşçıların Suriye'de yargılanması için Birleşmiş Milletler'e çağrı yaptı. Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye'de özel mahkemelerin kurulmasını talep etti. (19.02.2019)

Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçler, ellerindeki IŞİD'lileri serbest bırakmayı düşünmediklerini, ancak daha fazla çaba sarf edilmemesi durumunda IŞİD'lilerin bölge ve dünya için bir "saatli bomba" olacağını söyledi. (18.02.2019)

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de yakaladıkları IŞİD'lileri Avrupa'nın alıp, yargılaması gerektiğini söyledi. SDG son olarak IŞİD’in yaklaşık yarım kilometrelik bir alanda kuşatıldığını açıklamıştı. (17.02.2019)

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi SDG’nin ilk kez IŞİD'li tutuklularını serbest bırakmadığını ancak sayının ilk kez bu kadar büyük olduğunu açıkladı. ABD’nin bölgedeki müttefiki olan SDG’nin elinde IŞİD üyesi olduğu sanılan yüzlerce yabancı cihatçı, kadın ve çocuk bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump şubat ayı ortasında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Suriye'de yakaladığımız 800'den fazla IŞİD savaşçısını İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerin geri almasını ve yargılamasını istiyoruz. Hilafet düşmek üzere. Alternatif ise bunları salıvermemiz ki bu hiç iyi bir çözüm değil” demişti. Ancak Avrupa devletlerinden bu öneriye olumlu yanıt gelmedi. SDG de daha önce yabancı savaşçıların Suriye’de yargılanması için Birleşmiş Milletler’e çağrı yapmıştı.

Öte yandan Suriye’de El Kaide bağlantılı Ensar El Tevhid tarafından Hama'da rejim güçlerine ve rejimle müttefik milislere düzenlenen saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı SANA da konuyla ilgili haberinde "terörist" grupların bölgedeki kötü hava şartlarından yararlanarak bir güvenlik kontrol noktasına saldırdıklarını duyurdu.

AFP, / EC, AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

 

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