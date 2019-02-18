SDG: 1500 yabancı asker Suriye'de kalsın

ABD tarafından desteklenen Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanlarından Mazlum Kobani, bin ile bin 500 arasında yabancı askerin IŞİD'le mücadele için Suriye'de kalmasını istediklerini, Washington'ın da bölgeden çekilme planlarını kısmen de olsa durdurmasını umduklarını söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel ve diğer üst düzey komutanlarla Suriye'deki bir hava üssünde yaptığı görüşmeden sonra gazetecilere konuşan Kobani, hava desteği ve karada kendileriyle koordinasyonu sağlayacak bir birlik istediklerini söyledi. Kobani, Fransız ve İngiliz askerlerinin SDG'ye muhtemel desteğinin tartışıldığını ancak sayıları az da olsa Amerikan güçlerinin de kalmasından yana olduklarını belirtti. SDG'li komutan, ayrıca Şam'la işbirliği arayışında olmadıklarını söyledi.

"Bu doğrultuda değiliz"

ABD'li komutan Votel ise Suriye'den çekilme planının uygulanmaya devam edildiğini belirterek, "Bizden istediklerini elbette anlayışla karşılıyoruz, ancak şu anda bu doğrultuda değiliz" dedi.

ABD güçlerinin kalmasıyla ilgili konunun görüşülüp görüşülmediğine dair soruyu yanıtlayan Votel, "Görüşmenin çerçevesi, ABD güçlerinin kalmasıyla ilgili değildi. Koalisyonun burda ne yapabileceğini ele aldık" dedi. Votel, IŞİD'le çatışmaya devam ettiği sürece SDG'yi destekleyeceklerini de söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen Aralık'ta açıkladığı Suriye'den çekilme planı çoğunluğunu Kürt güçlerin oluşturduğu SDG'de endişeye yol açtı. Türkiye, SDG içerisindeki en büyük grup olan YPG'yi PKK'nın uzantısı olduğu gerekçesiyle terör örgütü olarak görüyor ve sınırlarında konuşlanmasına izin vermeyeceğini savunuyor. YPG, ABD'nin çekilmesiyle Türkiye'nin bölgeye harekat düzenleyeceğini savunuyor ve uluslararası güçlerden destek talep ediyor.

Son günlerde YPG'nin ABD'den beklediği desteği alamaması halinde Türkiye tehdidine ve IŞİD'in yeniden toparlanması ihtimaline karşı Şam rejimine yaklaşabileceği tartışılıyor. IŞİD'le mücadele koalisyonunun ABD'li komutanı Korgeneral Paul LaCamera Pazar günü yaptığı açıklamada, SDG'nin Şam'la işbirliği yapması halinde ABD'nin kendilerine destek vermesinin hukuken mümkün olmayacağı uyarısında bulunmuştu.

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