Scholz'un Erdoğan'a yanıtına HRW'den itiraz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'i hedef alan sözleri hakkındaki açıklamaları, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) itirazına yol açtı.

HRW Berlin bürosunun sosyal medya hesabında Scholz'un Erdoğan'ın İsrail'e yönelik suçlamalarına verdiği "İsrail insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı bir ülkedir" şeklindeki yanıt alıntılanarak, şu paylaşım yapıldı:

"Başbakan Scholz, İsrail Hükümeti uluslararası hukuka uygun davranmıyor. İsrail Gazze'de yaşayan 2 milyon 200 bin kişinin elektrik ve suyunu kesti, hastaneler de dahil, uluslararası hukuku ihlal eden saldırılar düzenledi. HRW'nin belgelediği tüm bu eylemler savaş suçudur.”

UNİCEF'ten ağır suçlama

Bu arada Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russel de hem Hamas hem de İsrail'i ağır uluslararası ihlallerle suçladı.

Russel, Gazze Şeridi'ne ziyareti sonrasında Cenevre'de yaptığı açıklamada savaşan tarafların ihlallerini, öldürmek, sakat bırakmak, kaçırmak, okul ve hastanelere saldırmak ve insani yardım erişimlerini engellenmek olarak sıraladı.

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’i hedef alan terör saldırıları sonrasında başlayan savaş Gazze’de çok sayıda çocuğun ölümüne sebep oldu. Fotoğraf: Mohammed Talatene/dpa/picture alliance

7 Ekim'de başlayan savaştan bu yana Gazze'de 4 bin 600 çocuğun öldürüldüğüne dikkat çeken Russel, ayrıca 9 bin kız ve erkek çocuğunun da yaralandığını söyledi. UNICEF İcra Direktörü Russel ayrıca kayıp olan çok sayıda çocuğun cesedinin yıkıntılar altında kaldığının tahmin edildiğini kaydetti.

Scholz ne demişti?

Almanya Başbakanı Scholz'a salı günü Yunan mevkidaşı Mitsotakis ile düzenlediği ortak basın toplantısında bir gazeteci, "Erdoğan cuma günü İsrail'in varolma hakkını sorgulayan, İsrail'i faşizmle suçlayan bir açıklama yaptı. Bununla artık karşı koyulması gereken bir kırmızı çizgi aşılmış olunmuyor mu?" sorusunu yöneltmişti.

Scholz da bunun üzerine Hamas'ın bir terör örgütü, İsrail'in ise bir demokrasi olduğunu vurgulayarak, "İsrail insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı bir ülkedir ve eylemlerinde buna göre hareket etmektedir, bu nedenle İsrail'e yöneltilen suçlamalar absürttür ve bu konuda hiçbir şüphe yoktur" açıklamasını yapmıştı.

Erdoğan dozu artırıyor

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesinde tepkiye yol açan, İsrail'i hedef alan, Hamas'a sahip çıkan söylemlerini sürdürmesi, dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterlerini tutan Hamas taraftarları. Fotoğraf: Nabil Mounzer/EPA/dpa/picture-alliance

Bugün TBMM'deki AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan, İsrail'e "terör devleti" ve "soykırım" suçlamaları yöneltti, "Uluslararası mahkemelerde yargılanmalarını sağlayacak adımlar atacağız" dedi.

Batı'yı çifte standartla suçlayan, "Olay haçlı hilal meselesidir" sözlerini kaydeden Erdoğan, "Devir feryat etme devri değildir. Vakit evlatlarımız için gerekirse kendimizi yakma vaktidir" diye konuştu.

DW, epd/ DW, TY

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