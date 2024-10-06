Scholz: Gazze'de ateşkes sağlanmalı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hamas'ın geçen yıl 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği saldırının birinci yıl dönümü öncesi, Pazar günü yayımlanan bir video podcastte açıklamalarda bulundu. "Antisemitizm ve körü körüne İsrail düşmanlığı"nı kınayan Scholz, Almanya'daki Yahudi topluluğuyla dayanışma çağrısı yaptı.

Almanya Başbakanı, Hamas'ın saldırısının tetiklediğini belirttiği Gazze Savaşı'nın Almanya'da da birçok kişiyi endişelendirdiğini söyledi. "Özgür toplumumuzda her zaman en iyi yolun ne olduğu tartışılabilir ve demokratlar olarak bu konuda fikir ayrılığına düşülebilir" diyen Scholz, asla olmaması gereken şeyin ise "Almanya'da Yahudi inancına sahip vatandaşların korku ve dehşet içinde yaşamak zorunda kalması" olduğunun altını çizdi. Ülkedeki Yahudilerin Alman devletinin yanı sıra bu ülkenin tüm onurlu insanlarının dayanışmasına sahip olduğunu belirten Scholz, Hamas'ın İsrail'e yönelik "iğrenç" saldırısıyla Filistin halkı için de bir felaketin başladığını kaydetti.

Almanya Başbakanı, Berlin'de hükümetin yaşanan acı ve yıkımın boyutları karşısında ısrarla ateşkesi savunmaya devam ettiğini söyledi. Scholz, Gazze'deki sivil halkın daha iyi korunması ve ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, İsrailli rehinelerin de bir an önce serbest bırakılması için ateşkesin artık nihayet sağlanması gerektiğini vurguladı.

Schuster: Empati yoksunlarının büyük bir sorunu var

Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster de saldırıların yıl dönümüne ilişkin Redaktionsnetzwerk Deutschland'a verdiği demeçte sert eleştirilerde bulundu. Schuster, "Korkunç saldırının yıl dönümünde Yahudiler ve İsrail halkı için en azından biraz empati duyamayanların, bunu asla yapamayacaklarını ve bu kişilerin büyük bir sorunu olduğunu" savundu. Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı, "Eğer Almanya'da bizler bu insanların aramızda var olduğu gerçeğini açıkça tanımaz ve adını koymazsak, o zaman hepimizin büyük bir sorunu var demektir" ifadelerini kullandı.

Dünyanın pek çok kentinde olduğu gibi Berlin de Cumartesi günü savaş karşıtı protestolara sahne oldu. Başkentte düzenlenen Filistin yanlısı gösteriye bin 800 kişinin katıldığı belirtilirken İsrail'e destek veren yaklaşık 650 kişinin katılımıyla bir diğer eylem düzenlendi. Hamburg'da da Gazze'deki savaşa karşı çıkanlar sokaktaydı.

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi, İsrail karşıtı protesto çağrıları için "toplumumuzdaki insanlığın yeni bir dip noktası" ifadelerini kullandı.

AFP/SÖ,JD

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