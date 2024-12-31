Scholz'dan yeni yıl mesajı: Birlikte güçlüyüz

Yeni yıl mesajında dayanışma ve birlik çağrısı yapan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Magdeburg'da 20 Aralık'ta beş kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin de yaralandığı Noel pazarı saldırısının ardından toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.

"Bu insanlık dışı eylem karşısında derin bir şaşkınlık yaşadık. Bir çılgın saldırgan nasıl bu kadar büyük bir acıya sebep olabilir?" diyen Scholz sözlerini, "Birbirimize saygı göstermeli ve birbirimize güvenmeliyiz" diye sürdürdü.

Bu tür acı olaylardan sonra yeniden ayağa kalkma gücünün birlik ve dayanışmadan doğduğunu vurgulayan Scholz, "Biz birlikte hareket eden bir ülkeyiz" diye konuştu ve Magdeburg'da bu dayanışmanın somut bir şekilde hissedildiğini sözlerine ekledi.

Scholz, saldırı sonrası sosyal medyada dolaşan ve sonrasında birçoğunun yalan veya yanlış bilgiler içerdiği ortaya çıkan paylaşımların "ülkeye zarar verdiğini" kaydetti.

Erken genel seçimer için oy kullanma çağrısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz önceden kaydedilen yeni yıl mesajında vatandaşlara "oy kullanın" çağrısında da bulundu.

Yılın son akşamı yerel saatle 20.10'da televizyondan yayınlanacak mesajında Scholz, "Dünyaya bir baktığınızda adil ve özgür seçimlerin ne büyük bir başarı olduğunu göreceksiniz. Lütfen oy kullanmaya gidin" dedi.

"Trafik ışığı" olarak adlandırılan üç partili koalisyonun Kasım ayında bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle dağılmasının ardından 23 Şubat 2025'te erken seçimler yapılacak.

Scholz yeni yıl mesajında isim vermeden dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'ı da eleştirdi, "Almanya'nın geleceğini sosyal medya sahipleri değil, vatandaşları belirleyecek" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine açık destek veriyor. Musk, Magdeburg'da beş kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin de yaralandığı Noel pazarı saldırının ardından Scholz'u istifaya çağırmıştı.

Hayat pahalılığına dikkat çekti

Başbakan konuşmasında, Almanya ekonomisinin zor bir süreçten geçtiğini kabul etti, "Hayat daha pahalı hale geldi" dedi.

Ukrayna savaşına da değinen Scholz, "Avrupa'da hiçbir ülkenin yapmadığı kadar Kiev'i desteklemeye devam edeceklerini" kaydetti ancak yönetiminin, savaşın yayılmasından kaçınmak için soğukkanlılığını koruyacağını da vurguladı.

Scholz savaşın yayılacağı endişesiyle Ukrayna'ya 500 kilometre menzile sahip gelişmiş Taurus füzelerinin verilmesine itiraz ediyor. Mevcut azınlık hükümetinin ortağı Yeşiller ve erken genel seçimlerden birinci çıkması beklenen Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ise bu füzelerin Ukrayna'ya verilmesinden yana.

Reuters,AFP,epd / MUK,TY

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