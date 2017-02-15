Scholz'dan Rusya'ya tehdit: Kuzey Akım 2 durdurulabilir

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'yı Ukrayna'ya askeri bir saldırı düzenlememesikonusunda bir kez daha sert bir dille uyardı. Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşen Baerbock, "Yüksek ekonomik bedele mal olsa da ortak kurallarımızı savunmaktan başka bir seçeneğimiz yok" dedi.

Ukrayna'da dün temaslarda bulunduktan sonra Rusya'ya geçen Baerback, Lavrov'la uzun bir görüşme gerçekleştirdi. Rus hükümetiyle bir çok konuda derin görüş ayrılıkları içinde olduklarını vurgulayan Baerbock, ancak İran'la yapılan nükleer anlaşmanın hayata geçirilmesi ve iklim değişimiyle mücadelede işbirliği yapma şanslarının olduğunu da ifade etti.

Lavrov da NATO'yu doğuya doğru genişleme politikasında yapılan anlaşmalara uymamakla suçlayarak Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin siyasileştirildiğini savundu. Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasına karşı çıkan Rusya, Batı'dan Ukrayna'yı ittifaka dahil etmeyerek kendisine güvenlik garantisi verilmesini talep ediyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov

Baerbock, Ukrayna'da Normandiya Formatı'nın yeniden canlandırılmasını önermiş, Kiev de bu öneriye olumlu bakmıştı. Lavrov da belirli koşullar altında Normandiya Formatı'na devam edebileceklerini belirterek sözlerini "Umarız Alman ortaklar, Kiev'deki dostlarını da sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda uyarmıştır" şeklinde sürdürdü.

Normandiya Formatı adı verilen müzakere süreci, ilk kez Minsk Anlaşması çerçevesinde 2015 yılında Almanya, Ukrayna, Fransa ve Rusya'nın katılımıyla başlatılmıştı.

Scholz'dan Rusya'ya sert uyarılar

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Rusya konusunda sert açıklamalar yaptı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin de ekonomik yaptırımlara dahil olabileceğini söyledi. Projenin durdurulabileceğine dikkat çeken Scholz, "Ukrayna'ya yönelik askeri müdahale söz konusu olursa bunun bedelinin yüksek olacağı ve her şeyin tartışılacağı açık" diye konuştu.

Almanya'nın boru hattı ile ilgili ABD ile yaptığı anlaşmaya bağlı kalacağını da kaydeden Başbakan Scholz, Rusya'dan gerginliği yatıştırıcı bir işaret olarak askeri birliklerini azaltmasını beklediklerini dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Berlin'de Scholz'le görüştü

Berlin'de Başbakan Scholz'la görüşen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de ittifak üyesi 30 ülke ve Rusya'nın temsilcilerini yeni bir görüşmeye davet etti. Stoltenberg, ittifakın NATO-Rusya Konseyi'nde yazılı önerileri masaya getirmeye ve yapıcı sonuçlar elde etmeye hazır olduğunu söyledi. NATO-Rusya Konseyi, 2,5 aradan sonra ilk kez geçen hafta Çarşamba günü toplanmış ve ancak buluşmadan bir sonuç çıkmamıştı.

Ukrayna kriziyle ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da bu hafta Kiev ve Berlin'de temaslarda bulunması bekleniyor.

Reuters,dpa/HS,BÖ

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