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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Olaf ScholzFotoğraf: Andrei Gorshkov/Odd Andersen/AP/AFP/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Scholz'dan Putin'e: Ukrayna'da diplomatik çözüm sağlanmalı

2 saat önce

Almanya Başbakanı Scholz'un Rusya lideri Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'da diplomatik çözüm sağlanması gerektiğini vurguladığı bildirildi.

https://www.dw.com/tr/scholzdan-putine-ukraynada-diplomatik-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm-sa%C4%9Flanmal%C4%B1/a-63109903

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 90 dakika süren görüşmede iki lider ağırlıklı olarak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı ve bunun sonuçlarını ele aldı.

Açıklamaya göre, Başbakan Scholz görüşmede Ukrayna'ya yönelik savaştaki durumun ciddiyetine vurgu yaparak "diplomatik çözüm" sağlanmasını istedi. Açıklamada Scholz'un "ateşkes, Rus birliklerinin tamamen çekilmesi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile bağımsızlığına saygı temelinde olabildiğince kısa sürede diplomatik çözümde" ısrarcı olduğu belirtildi. Scholz görüşmede ayrıca "Rusya'nın atacağı yeni ilhak adımlarının yanıtsız kalmayacağını ve kesinlikle tanınmayacağını" vurguladı.

Sözcü Hebestreit'in açıklamasına göre, iki lider görüşmede Ukrayna'daki Zaporijya nükleer santralindeki durumu da ele aldı. Scholz, nükleer santralde güvenliğin sağlanması ve gerilimi artıracak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğine vurgu yaparak, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UEAK) tarafından tavsiye edilen bütün tedbirlerin hayata geçirilmesi çağrısı yaptı.

Görüşmede, Scholz'un Putin'e Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye ile sağlanan tahıl sevkiyatı anlaşmasına da tam olarak uyması çağrısında bulunduğu belirtildi.

Kremlin'in açıklaması

Scholz ile Putin'in görüşmesine ilişkin olarak Kremlin'den yapılan açıklamada ise Putin'in Başbakan Scholz'a Ukraynalıların insani uluslararası hukuku nasıl "korkunç bir şekilde ihlal" ettiklerini, Ukrayna ordusunun Donbas'taki kentleri vurduğunu ve sivilleri öldürdüğünü aktardığı belirtildi.

Kremlin'in açıklamasına göre, doğal gaz sevkiyatı konusunda ise Putin Rusya'nın güvenilir bir tedarikçi olduğunu vurguladı, ancak Batı'nın yaptırımları nedeniyle Kuzey Akım 1 boru hattında bakım çalışmalarının yapılamadığını söyledi.

Almanya Başbakanı Scholz ve Rusya lideri Putin son olarak Mayıs ayında telefonda görüşmüştü. Bu görüşmeye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katılmıştı.

DW,dpa/JD, EC

 

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