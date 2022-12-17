Scholz'dan Noel mesajında birlik vurgusu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yayınladığı Noel mesajında 2022 yılının önemli gelişmelerine dikkat çekerek toplum içinde birlik çağrısında bulundu.

Başbakan Scholz video mesajında, "Noel'e bir hafta kaldı. Pek çok kişi bayram günlerinin, sevdikleri ile, dostlarıyla, aile ile bir araya gelecek olmanın sevincini yaşıyor. Bunlar aynı zamanda, özellikle böylesi zor bir dönemde birlik olma günleri" ifadelerini kullandı. 2022'nin çok zorlu bir sene olduğunu dile getiren Başbakan Scholz, özellikle bayram günlerini Rus bombalarından kaçarak ve sevdiklerinin hayatlarından endişe duyarak geçirmek zorunda kalan Ukraynalılar için bu durumun geçerli olduğunu belirtti.

Artan enerji fiyatları

Mesajında, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının sonuçlarının, Almanya'da da enflasyon, artan fiyatlar ve enerji tedariğinin artan maliyetleri ile hissedildiğini" vurgulayan Başbakan Scholz, ülke olarak birlik olduklarını ve bu duruma kendilerini hazırlayabildiklerini dile getirdi.

Tam bu günlerde, Almanya enerji ağına likit gaz (LNG) taşıyan ilk tankerin yanaştığını bildiren Olaf Scholz, bunu "İyi bir işaret ve birlik olmanın nasıl bir fayda sağlayacağının bir göstergesi olduğunu" belirtti. Federal Meclis ile Eyaletler Meclisi'nin, vatandaşlara yönelik mali yardımların organize edilebilmesi için ilgili gerekli tüm tasarıları onaylamasının da önemine vurgu yapan Scholz, bu sayede "Yüksek elektrik faturası, yüksek doğal gaz faturası, yüksek ısınma faturası ve sıkıntı yaratan tüm enerji faturalarına karşı"destek sağlanabildiğini ve fiyatların aşağıya çekilebildiğini aktardı.

Almanya Başbakanı Scholz, konuşmasının sonunda, "Bugünlerde hissettiğimiz bu birlik olma durumunu bu şekilde devam ettirmeliyiz" diyerek, "İyi Bayramlar" diledi.

DW / ET,EC