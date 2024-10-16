Scholz'dan İsrail'le dayanışma, Putin'le müzakere mesajı

AB, NATO ve ABD'ye bağlı kalacakları vurgusu yapan Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'e silah göndermeyi de sürdüreceklerini söyledi. Scholz ayrıca, Putin'le görüşmeye hazır olduğunu kaydetti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'e silah sevkiyatı yapmayı bugün olduğu gibi gelecekte de sürdüreceklerini söyledi.

Çarşamba günü Alman Federal Meclisi'nde 17-18 Ekim tarihlerinde Brüksel'de toplanacak olan AB Konseyi zirvesi vesilesiyle yaptığı konuşmada Scholz, Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'e silah gönderilmesi ile ilgili olarak Scholz, "Silah sevkiyatları var ve gelecekte de böyle sevkiyatlar olacak. İsrail devleti bundan her zaman emin olabilir. İsrail, şimdi ve daima, bizim kendileriyle dayanışma içinde olacağımızı bilebilir" diye konuştu. Scholz, "kendini İsrail'in yerine koyarak vatanını savunacak durumda olmayı sürdürmenin" de bu dayanışmanın bir parçası olduğunu ifade etti.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırı ve onu takip eden savaşa atıfta bulunan Scholz, İsrail'in, "Hamas'ın saldırısına karşı savunma hakkı" olduğunu söyledi. Aynı zamanda insani yardımların Gazze Şeridi'ne ulaştırılmasının öneminin de altını çizen Başbakan, "devletler hukukunun kurallarına her zaman uyulması" gerektiğini de sözlerine ekledi. Almanya'nın savaşın sonunda iki devletli çözüme ulaşılması tutumunu yineleyen Scholz, rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes ilan edilmesi gerektiğine de ayrıca vurgu yaptı.

Scholz, İsrail'in son dönemde saldırılarını artırdığı Lübnan ile ilgili olarak ise, "Kuzeyde çok açık biçimde 1701 numaralı BM kararı çerçevesinde ateşkes ilan edilmelidir" diye konuştu. Hizbullah militanlarının Lübnan'ın İsrail sınırından çekilmesini öngören söz konusu karar, aynı zamanda son dönemde İsrail'in saldırılarına maruz kalan BM barış gücü UNIFIL'in bölgedeki varlığının da yasal temelini oluşturuyor.

Konuşmasında birkaç hafta önce İsrail'e füze saldırısı düzenleyen ve İsrail'in misilleme yapacağını ilan ettiği İran'a da yer veren Scholz, "İran'ın İsrail'e füzelerle saldırmasını kabul etmeyeceğiz. Bölgenin daha da istikrarsızlaşmasına izin verilmemeli ve İran ateşle oynuyor. Bu sona ermeli" diye konuştu.

Vladimir Putin ve Olaf Scholz, Rusya Ukrayna'yı işgal etmeden 9 gün önce Kremlin'de böyle görüşmüştü Fotoğraf: Mikhail Klimentyev/Sputnik/dpa/picture alliance

"Putin'le müzakereye hazırız"

Başbakan Scholz, konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da adil bir barış için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmeye hazır olduğunu yeniden dile getiren Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Putin'in katılımıyla yapılacak yeni bir barış konferansı çağrısı yaptığını dile getirdi. Scholz, "Bizden istendiğinde Rusya Devlet Başkanı ile de konuşacağımız doğrudur" dedi.

Asla "Ukrayna'yı dışlayan ve en yakın ortaklarla koordine edilmemiş" bir karar verilmeyeceğini taahhüt eden Scholz, sayısız Rus askerinin "Rusya Devlet Başkanı'nın emperyalist çılgınlığının kurbanları" olduğunu da ifade etti. Scholz, "Onlar, Putin'in ülkesinin topraklarını genişletme siyasetinin kurbanlarıdır. Böyle bir şey Avrupa'da olmamalıdır" diye konuştu.

AB, ABD ve NATO'ya bağlılık mesajı

Öte yandan Scholz, Almanya'da sesi giderek güçlenen sağ ve sol popülist partilere yönelik de mesajlar verdi. Aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) ve sol popülist Sahra Wagenknecht İttifakı'nın (BSW) tutumunu eleştiren Scholz, ülkesinin ABD ve diğer NATO müttefikleriyle bağlarının süreceğini söyledi.

"Bu yanlıştır. Bu, güvenliğimize bir tehdittir.Dış politikamızın sabitlerine ve mevcut uluslararası yönelimimize bağlı kalmalıyız" diye konuşan Scholz, söz konusu yönelimin Avrupa Birliği (AB), NATO ve ABD ile yakın iş birliği olduğunun altını çizdi.

AFP, dpa / BÜ, BK