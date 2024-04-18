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Scholz'dan AB zirvesi sonrasında Türkiye açıklaması

18 Nisan 2024

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB liderler zirvesindeki Türkiye kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu, mülteci mutabakatı karşılığı Türklere vize kolaylığı konusuna vurgu yaptı.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf ScholzFotoğraf: European Union

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren zirvenin sonuçlanmasının ardından Türkiye-AB ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Scholz yaptığı açıklamada AB'nin Türkiye ile mülteci mutabakatıyla ilgili müzakereleri yeniden yoğunlaştırmak istediğini söyledi.

"Türkiye her zaman kolay bir ortak olmasa da önemli bir stratejik ortaktır" ifadelerini kullanan Başbakan Scholz, bunun "pek çok konu" için geçerli olduğunu belirterek Türkiye ile geleceğe yönelik bir perspektife ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Almanya'nın bu nedenle, AB Komisyonu'nun "göç anlaşması ve karşılığında Türkler için AB'ye vize kolaylığı" konusunda müzakereler yürütmek üzere görevlendirilmesi için zirvede teşvik edici rol oynadığını belirten Scholz, "İyi bir iş birliği her iki tarafın da çıkarına olacaktır" vurgusunu yaptı.

AB zirvesinde açıklanan sonuç bildirgesinde, Türkiye ile son yıllarda sıkıntılı bir sürece giren ilişkilerin iyileştirmek istendiği ifade edilerek bunun için Ankara'nın ne denli yapıcı bir tavır sergileyeceğinin belirleyici olacağı dile getirilmişti.

Reuters / SSB, BK

 

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