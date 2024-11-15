Scholz ve Putin iki yıl aradan sonra ilk kez konuştu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya lideri Vladimir Putin ile bir saat süren telefon görüşmesi yaptı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya lideri Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider son görüşmelerini Aralık 2022'de, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden aylar sonra yapmıştı.

Putin-Scholz arasındaki telefon konuşmasının yaklaşık bir saat sürdüğü belirtildi. Hükümet kaynakları görüşmede Scholz'un Rus askerlerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep ettiğini açıkladı.

Scholz Putin'i aramadan hemen önce Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy ile de bir telefon görüşmesi yaptı, "Almanya'nın Rusya ile savaşta Kiev'e güçlü desteğinin süreceğini" vurguladı.

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın Putin'le bir telefon görüşmesi yaptığı yönünde Amerikan basınında çıkan haberler üzerine Scholz, kendisinin de benzer bir adım atabileceğinin sinyalini vermişti.

Geçen hafta sonu yaptığı açıklamada Putin ile diyaloğu sürdürmek istediğini ve "yakında" Ukrayna krizini görüşeceklerini söyleyen Scholz, "Bu savaşın sonsuza kadar mı devam edeceğini yoksa bitirmenin bir yolu olup olmadığını görmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Almanya Başbakanı 2022'de Putin ile yaptığı son görüşmesinde Rus askerlerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep etmişti.

Reuters,dpa / MUK,TY

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