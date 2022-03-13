 Scholz ve Erdoğan′dan ″güçlü iş birliği″ vurgusu | Türkiye | DW | 14.03.2022

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Türkiye

Scholz ve Erdoğan'dan "güçlü iş birliği" vurgusu

Almanya Başbakanı Scholz ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeleri sonrasında düzenledikleri basın toplantısında iş birliğini güçlendirme mesajı verdi. İki lider Ukrayna'da kalıcı ateşkes vurgusu yaptı.

Almanya Başbakanı Scholz ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeleri sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya Başbakanı Scholz ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeleri sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, başbakan olarak Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İkili ilişkilerin yanı sıra ağırlıklı olarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunun ele alındığı görüşmede iki lider de ateşkes çağrısında bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede "NATO müttefiki iki ülke olarak müşterek görüş ve endişelere sahip olduğumuzu teyit ettik" dedi. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşa ilişkin olarak "kalıcı ateşkesin tesisi konusundaki çabaları yılmadan sürdüreceklerini" vurgulayan Erdoğan, "Avrupa güvenliğine yönelik önlemleri alırken diğer yandan çözüme dönük diplomatik çabaların hızlandırılmasında mutabık kaldık" şeklinde konuştu. 

Scholz'dan Türkiye'ye Montrö teşekkürü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Erdoğan ile yaptığı görüşmede "en kısa zamanda ateşkes sağlanması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını" söyledi. Scholz, "Rusya, her gün, her bomba ile, paylaştığımız uluslararası toplumdan biraz daha uzaklaşıyor" uyarısında bulundu. 

NATO müttefiki olarak iş birliği içinde olmalarının önemli olduğunu belirten Scholz, ayrıca Montrö Sözleşmesi uyarınca boğazları savaş gemilerine kapatarak krizin tırmanmasını engellediği için Türkiye'ye teşekkür etti. 

"DW'yi destekliyoruz"

Başbakan Scholz, DW ve VOA'ya lisans zorunluluğu getirilmesi planlarıyla ilgili soruya "Tabii ki DW'yi desteklediğimizi Cumhurbaşkanı ile görüşmemizde de dile getirdim. DW'nin serbestçe ve kısıtlamalara tabi olmadan yayın yapma imkanına sahip olması gerektiğini ilettim. Hedefimiz, bunun sağlanması" yanıtını verdi.

Ayrıntılar geliyor… 


DW/JD, BK
© Deutsche Welle Türkçe 
 

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