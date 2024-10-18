Scholz ve Biden: Sinvar’ın ölümü Hamassız Gazze için fırsat

Scholz ve Biden, Hamas lideri Sinvar'ın öldürülmesinin "Hamassız Gazze için bir fırsat" olduğu mesajını verdi. Biden ayrıca Batılı müttefiklere Ukrayna’ya desteği sürdürme çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Berlin'de Avrupalı müttefiklerine "Ukrayna'ya desteği kararlılıkla sürdürme" çağrısı yaptı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinden sonra görevinden ayrılmaya hazırlanan Başkan Joe Biden, Almanya'ya gerçekleştirdiği veda ziyareti sırasında Başbakan Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Scholz ve Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in katıldığı dörtlü görüşme öncesinde basına açıklama yaptılar.

Scholz Biden'a Ukrayna sözü verdi

Başbakan Scholz, Biden'a Rusya'nın Ukrayna işgalinin başladığı Şubat 2022'den sonra NATO ittifakı üyelerini bir araya getirmek ve Ukrayna'ya güçlü destek verilmesini sağlamakta sergilediği liderlik için teşekkür etti.

Biden'ın liderliği sayesinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planının başarısızlıkla sonuçlandığını ve Ukrayna'nın iki yılı aşkın bir süredir "Rusya emperyalizmine karşı direnebildiğini" söyleyen Scholz, ihtiyacı olduğu müddetçe Ukrayna'nın yanında olacaklarını, güçlü desteği sürdüreceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz Başbakanlıkta ortak basın açıklaması yaptı. Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture allaince

Biden ise ABD için Almanya‘nın "müttefiklerin en yakını ve en önemlisi" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı ayrıca Scholz'a Ukrayna'ya destek vermekte sergilediği kararlılık için teşekkür etti. "Ukrayna'ya desteğin bedelinin ağır olduğunun farkındayım" diyen Biden, "Rusya'nın istediği sonuçlara ulaşması durumunda ödenecek bedelin ise çok daha ağır olacağını" söyledi.

"Önümüzde zor bir kış var, zaafiyet göstermemeliyiz" diyen Joe Biden, adil ve sürdürülebilir bir barış tesis edilene kadar Ukrayna'ya destek konusunda kararlılık sergilenmesi gerektiğini kaydetti.

Her iki liderden İsrail'e destek

Her iki lider, İsrail'e desteklerini yinelediler, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail tarafından öldürülmesinin Gazze'de Hamassız bir gelecek ve bir ateşkes için fırsat olabileceği mesajını verdiler.

Scholz, son gelişmelerin artık Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için bir fırsat penceresi olduğunu dile getirdi.

Biden ise "Sinvar'ın ellerinde Amerikalıların, İsraillilerin, Filistinlilerin, Almanların ve daha pek çok kişinin kanı olduğunu" söyledi, öldürülmüş olmasının "adaletin yerine gelmiş olduğu bir an" olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Joe Biden, "Dün İsrail başbakanına da söyledim, bu anı barışa giden bir yol aramak için bir fırsat haline getirelim" dedi.

Reuters, dpa, AP/ DA, BK

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