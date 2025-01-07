Scholz Trump dönemi için iyimser

Almanya Başbakanı Scholz ABD ile ilişkilerin güçlü bir temeli olduğunu, Trump döneminde bunun değişmesini beklemediğini söyledi. Scholz, Trump'la yaptığı iki görüşmenin de "son derece dostane" geçtiğini belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD ile ilişkilerin güçlü ve sağlam bir temele dayandığını, Donald Trump yönetiminde de bunun değişmesini beklemediğini söyledi.

Stern dergisine verdiği mülakatta Scholz, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın demokratik gelişiminde oynadığı role vurgu yaptı. Transatlantik ilişkilerinin bugün hâlâ bu tarihi geçmişten güç aldığını söyleyen Scholz, "Bu sağlam bir temel ve daha uzun süre ilişkilerimize destek vermeyi sürdürecek" dedi.

ABD'deki yeni yönetim ile etkili bir iş birliğinin önemini vurgulayan Scholz, seçilmiş Başkan Trump ile iki kez telefonda konuştuğunu, bu görüşmelerin "son derece dostane" geçtiğini söyledi.

Trump'ın 20 Ocak'ta yapılacak yemin törenine katılıp katılmayacağı sorusuna ise Scholz, "Amerikan yönetimi adet olduğu üzere Alman Büyükelçi'yi davet etti" yanıtını verdi.

Amerikan Kongresinde dün yapılan oturumda Donald Trump'ın seçim galibiyeti resmen tescil edildi. Oturumu Başkan Yardımcısı sıfatıyla Trump'ın seçimlerdeki rakibi Kamala Harris yönetti.

Magdeburg kurbanlarına daha fazla destek

Scholz mülakatta Magdeburg Noel pazarı saldırısına da değindi, hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve yaralıların daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Almanya'da bir saldırının kurbanları, eğer olay "terör eylemi" olarak sınıflandırılmışsa destek talep edebiliyor. Scholz, "bir delinin gerçekleştirdiği saldırı" durumunda destek mekanizmasının aynı çalışmadığını, fakat kurbanlar açısından olayın ne şekilde sınıflandırıldığının çok az önemi olduğunu söyledi.

Magdeburg'da 20 Aralık akşamı bir kişi aracıyla Noel pazarında toplanan kalabalığın arasına dalmış; olayda dokuz yaşındaki bir çocuk dahil altı kişi hayatını kaybetmiş, 299 kişi de yaralanmıştı.

Hâlihazırda tutuklu bulunan 50 yaşındaki Suudi Arabistan vatandaşı şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesine çalışılıyor.

DW,dpa / MUK,CÖ

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