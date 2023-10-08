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Scholz: Tereddütsüz şekilde İsrail'in yanındayız

8 Ekim 2023

Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu belirterek, "Bu Almanya için bir devlet meselesidir" dedi. Başbakan, Hamas'ın saldırıları nedeniyle ülkesinde düzenlenen sevinç gösterilerini de kınadı.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Olaf ScholzFotoğraf: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hamas'ın büyük can kaybına yol açan saldırılarının ardından Almanya'nın İsrail'le dayanışma içinde olduğu mesajını verdi.

Scholz Pazar günü Başbakanlık ofisinde yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, mevkidaşına "Almanya'nın bu korkunç saldırı karşısında kararlı ve tereddütsüz bir şekilde İsrail'in yanında yer aldığını" belirttiğini aktardı.

Federal Başbakanlık Binası önünde Avrupa Birliği, İsrail ve Almanya bayrakları - (08.10.2023 / Berlin)
Federal Başbakanlık Binası önünde Avrupa Birliği, İsrail ve Almanya bayraklarıFotoğraf: Fabian Sommer/dpa/picture alliance&

İsrail'in "barbarca" saldırılara karşı kendini ve vatandaşlarını koruma ve saldırganların peşine düşme hakkı olduğunu belirten Scholz, "İsrail'in güvenliği Almanya için bir devlet meselesidir. Bu, özellikle bunun gibi zor zamanlarda geçerlidir. Biz de buna göre hareket edeceğiz" dedi.

Almanya'daki Hamas yanlısı gösterilere tepki

Scholz ayrıca, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları nedeniyle Almanya'da düzenlenen sevinç gösterilerini kınayarak, "İsrail'e yönelik çirkin saldırıların sokaklarımızda kutlanmasını kabul etmiyoruz" dedi.

"Bu kadar çok insanın ölümü hiç kimse için sevinç nedeni olamaz" diyen Scholz, Almanya'daki Yahudi ve İsrail kurumlarının korunmasına yönelik tedbirlerin artırılacağını duyurdu. Almanya'da, İsrail ile olan dayanışmasının göstergesi olarak Başbakanlık binası, Cumhurbaşkanlığı olarak kullanılan Bellevue Sarayı ve Federal Meclis'in önüne İsrail bayrakları çekildi.

 

dpa,Reuters / GY,ET

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