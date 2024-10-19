Scholz: Türk vatandaşları vize şikâyetlerinde haklı

Bir günlük çalışma ziyareti için İstanbul'a giden Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Dolmabahçe'de yer alan Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı yapıldı. İkili görüşmenin ardından birlikte öğle yemeği yiyen liderler, ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında "NATO müttefikimiz Almanya ile iki büyük devlet arasında olabilecek her alanda yoğun ilişkilere sahibiz" diyen Erdoğan, "Savunma sanayi ürünlerinin tedariki bağlamında geçmişte yaşanan bazı sıkıntıları artık geride bırakarak iş birliğimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz. Bu konuda değerli dostum Scholz'un gayretlerini takdirle karşıladığımı bugün bir kez daha ifade etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

"Almanya'nın kamu güvenliği bakımından da ciddi tehdit teşkil eden PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle birlikte mücadele kararlılığına ulaştık" açıklamasında bulunan Erdoğan, bu alanda somut adım atılmasına dair beklentiyi Scholz ile paylaştığını söyledi.

"İsrail'in Gazze ve Filistin topraklarında uyguladığı soykırım ve Lübnan'daki saldırıları ele aldığımız bir diğer önemli bir başlıktı" ifadesini kullanan Erdoğan, "Acilen kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerindeki gerekli baskının oluşturulması için uluslararası toplum olarak elimizden geleni yapmamız şart" diye ekledi. Erdoğan, "İsrail'in, Netanyahu'nun kafa yapısında, çok açık, net bu savaşı sadece belli bir dairede tutmak değil, yayma anlayışı var" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fotoğraf: Ozan Kose/AFP/Getty Images

Vize şikâyetleri

Basın toplantısında konuşan Scholz ise Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı satılmasına yönelik projenin İngiltere tarafından yürütülen ve henüz ilk aşamalarında olan bir proje olduğunu söyledi. Almanya Başbakanı, "Bu, geliştirmeye devam edeceğimiz bir şey" diye ekledi.

Almanya Başbakanı Scholz, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamaları konusunda bir soruyu da yanıtladı. Scholz, Türkiye'deki Alman konsolosluklarının dünya genelinde en çok vize veren konsolosluklar olduğunu ancak dijitalleşme gibi tedbirlerle başvuruları yanıtlama sürecini hızlandırmak istediklerini söyledi. Türk vatandaşlarının vize almakta yaşadığı sıkıntıları "haklı şikâyetler" olarak değerlendiren Scholz, iş insanları, öğrenciler, fuarlara katılan kişiler ve tır şoförleri için vizenin çok önemli olduğunu kaydetti. Scholz, büyükelçilik ve konsolosluk çalışanları için bunun öncelikli bir husus olduğunu sözlerine ekledi.

Düzensiz göçün önlenmesi ve Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracatı, Scholz ve Erdoğan'ın ikili görüşmesinde gündeme gelmesi beklenen başlıklar arasında bulunuyordu.

Dün gece İstanbul'a giden Scholz, bugün Türkiye'den ayrılacak.

DW/JD,CÖ

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