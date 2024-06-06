Scholz: Suç işleyenler Afganistan'a sınır dışı edilmeli

Almanya'daki güvenlik durumuna ilişkin hükümet açıklaması yapan Scholz, suç işleyen Afgan ve Suriyelilerin ülkelerine sınır dışı edilmesi taleplerine destek verdi. Scholz, "Suç işleyenlerin burada işi yok" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Mannheim'da bir polis memurunun hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyı "terör" olarak nitelendirdi. Scholz, Alman meclisinde ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin yaptığı hükümet açıklamasında suç işleyenlerin Afganistan veya Suriye'ye sınır dışı edilmesini istedi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Scholz, "Genç bir polise yönelik ölümcül bıçaklı saldırı insanlık düşmanı bir ideoloji olan radikal İslamcılığın bir ifadesidir. Bunun için de tek bir tanım vardır: Terör" ifadelerini kullandı.

Mannheim'da geçen Cuma günü İslam karşıtı Pax Europa Yurttaş Hareketi'nin bir etkinliği sırasında 25 yaşındaki bir Afgan'ın düzenlediği bıçaklı saldırıda aralarında bir polis memurunun da bulunduğu altı kişi yaralanmış, polis memuru Pazar günü yaşamını yitirmişti.

Afganistan'a sınır dışı taleplerine destek

Başbakan Scholz, polis memurunun yaşamını yitirmesi sonrasında suç işleyen Afgan ve Suriyelilerin Afganistan ve Suriye'ye sınır dışı edilmeleri yönünde koalisyon ve muhalefet partilerinden gelen taleplere de destek verdi. "Ağır suçlar işleyenlerin ve terörist olma riski bulunanların burada işi yok" diyen Scholz, böyle durumlarda "Almanya'nın güvenlik çıkarlarının faillerin korunma çıkarlarından" önce geldiğini vurguladı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in bu tür sınır dışı uygulamalarının yeniden mümkün olabilmesi için "yasal ve uygulanabilir yollar" aradığını belirten Scholz, bu uygulamanın hayata geçirilebilmesi için Afganistan'a komşu ülkelerle görüşmeler yürütüldüğünü kaydetti. Almanya, 2021 yılında Taliban'ın Afganistan'da iktidarı ele geçirmesi sonrasında Afganistan'a sınır dışı uygulamasını durdurmuştu.

Scholz, hükümet açıklamasında suç işleyenlerin Afganistan'a sınır dışı edilmesi taleplerine destek verdi Fotoğraf: Annegret Hilse/REUTERS

"Terör suçlarının övülmesine ve kutlanmasına müsamaha göstermeyeceğiz" diyen Scholz, Federal Hükümet'in "terör suçlarını onaylayanların sınır dışı edilmeleri ile sonuçlanacak şekilde sınır dışı düzenlemesini sertleştirmek" istediğini vurguladı. Scholz, "Kim terörizmi överse, bizim değerlerimize karşı gelmiş olur ve sınır dışı edilmelidir" ifadesini de sözlerine ekledi.

Başbakan Scholz, Almanya'da yaşayan yaklaşık 20 milyon göçmen kökenlinin de bazılarının nefret söylemi ve şiddetin mağduru olduğunu, bazılarının İslamcılar tarafından tehdit edildiğini belirterek, "Onlar bizim toplumumuzun bir parçası. Bölünmeye izin vermeyeceğiz" dedi. 20 milyon göçmen kökenliyi töhmet altında bırakmanın tamamen temelsiz ve utanç verici olduğunu dile getirerek, Mannheim'daki saldırıyı "suistimal edenlerin" ülkenin birlikteliğine zarar verdiğini ifade etti.

Başbakan Scholz, ülke genelinde silah ve bıçağın yasak olduğu bölgelerin alanının genişletilmesini de istedi. Federal polisin istasyonlarda silah ve bıçak yasağı uyguladığını hatırlatan Scholz, "Bunun federal düzeyde, özellikle de sorunlu bölgelerde ve büyük etkinliklerde uygulanmasına ihtiyaç var" dedi.

Ukrayna'ya silah iznini savundu

Başbakan Scholz, hükümet açıklamasında Ukrayna'ya ilişkin gelişmelere de yer verdi. Ukrayna'ya Rus topraklarında Alman silahlarını kullanma izni verilmesini savunan Scholz, "Ukrayna uluslararası hukuka göre topraklarına, şehirlerine ve vatandaşlarına yönelik saldırılara karşı kendini savunma hakkına sahiptir. Bu, Rusya'nın doğrudan sınır bölgesindeki mevzilerden saldırılar düzenlediği Harkiv bölgesi için de geçerli" şeklinde konuştu.

Alman hükümeti, geçen hafta Ukrayna'nın Alman silahlarını Rus egemenlik sahasındaki hedefleri vurmak için kullanmasına izin vermişti.

AFP, dpa/JD, EC

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