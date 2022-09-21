Scholz’dan Rusya’ya "emperyalizm" suçlaması

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Putin'in Ukrayna savaşının hiçbir şekilde gerekçelendirilemeyeceğini vurguladı, "Bu, apaçık emperyalizm" dedi.

Scholz, emperyalizmin dönüşünün sadece Avrupa için değil küresel barış için de bir felaket anlamına geldiğinin altını çizdi.

Ukrayna'nın Rus saldırganlığını geri püskürtebilmesi için desteğe ihtiyaç duyduğunu, Alman hükümetinin de var gücüyle Ukrayna'ya mali, ekonomik ve silah desteğini sürdüreceği güvencesini veren Scholz, "Putin, ancak savaşı kazanamayacağını kabullendiğinde bu savaşından ve emperyalist hedeflerinden vazgeçecektir" dedi.

"Katillerden hesap soracağız"

Putin'in sürdürdüğü savaşı ile sadece Ukrayna'yı değil kendi ülkesini de harap etmekte olduğuna işaret eden Scholz, Rus liderinin Ukrayna'da Rus işgali altındaki bölgelerde referandum düzenleme hamlesine de sert tepki gösterdi.

Rusya'nın bu yolla dayatmak, dikte etmek isteyeceği bir barışı kabul etmeyeceklerinin altını çizen Scholz, Putin'i ayrıca "emperyalist saldırganlığını referandum ile örtbas etmeye çabalamakla" suçladı.

Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'nın işlediği savaş suçlarının da cezalandırılması gerektiğini de savundu. Olaf Scholz, "Katillerden hesap soracağız" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı için New York’ta bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Alman televizyon kanalına verdiği röportajda Rusya’yı uluslararası hukuku ayaklar altına almakla suçladı. Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Baerbock: Soğukkanlılığımızı korumalıyız

Bir diğer sert açıklama da Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'tan geldi. Tagesthemen'e verdiği mülakatta Baerbock, Moskova'nın Ukrayna'da Rus işgali altında bulunan bölgelerde referandum yapma girişime sert çıktı.

Rusya'yı uluslararası hukuku ayaklar altına almakla suçlayan Baerbock, uluslararası toplumun buna kararlılıkla karşı koyması gerektiğini söyledi.

Baerbock, Rusya'nın söz konusu bölgelere yapılacak bir saldırıyı Rus topraklarına yapılmış sayacağı yönündeki tehdidi için de "Soğukkanlılığımızı korumalıyız" dedi.

Moskova'nın çareyi referandumlarda aramasının aynı zamanda Rus rejiminin çaresizliğini de gözler önüne serdiğini savunan Baerbock, askeri olarak Ukrayna'da ilerleme kaydedemeyen Kremlin'in, uluslararası hukuka aykırı bir referandum girişimiyle sonuç almaya çalıştığına işaret etti.

Ancak Baerbock, Rus askeri varlığı, talan, tecavüz ve ölümler sürdüğü müddetçe bir referandumun düzenlenemeyeceğini vurguladı.

dpa, epd, tageschau/ DA, EC