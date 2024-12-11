Scholz parlamentodan güven oylaması talep etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz 23 Şubat'ta erken seçimlerin yapılabilmesi için Federal Meclis'ten güven oylaması talebinde bulundu. Böylece koalisyonun dağılmasıyla yaşanan hükümet krizinde erken seçim takvimi de netleşmiş oldu.

Meclisin güven oylaması için 16 Aralık Pazartesi günü toplanması bekleniyor. Anayasa'ya göre, talebin resmi olarak sunulması ile oylama arasında en az 48 saat geçmesi gerekiyor.

Başbakan Scholz'un Federal Meclis'teki mutlak çoğunluk olan 367 oyun altında kalacağı ve güvenoyunu kaybedeceği tahmin ediliyor. Başbakan'ın bu durumda Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'e parlamentonun feshedilmesini teklif etmesi, Steinmeier'in de bu teklife 21 gün içinde yanıt vermesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı'nın Federal Meclis'in feshini onaylaması hâlinde ise 60 gün içinde yeni seçiminin yapılması gerekiyor.

Seçim tarihi 23 Şubat olarak kararlaştırıldı

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Scholz'un Hür Demokrat Parti (FDP) lideri ve Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almasıyla FDP koalisyondan çekilmiş ve erken seçim gündeme gelmişti. Erken seçimlerin bir an önce yapılmasını isteyen ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile SPD, Cumhurbaşkanı'na seçimler için 23 Şubat tarihini önerme konusunda uzlaşmaya varmış, Steinmeier de tarihi onaylamıştı.

Almanya tarihinde güven oylaması şimdiye kadar beş kez yapıldı. Willy Brandt (SPD, 1972), Helmut Schmidt (SPD, 1982), kısa bir süre sonra Helmut Kohl (CDU, 1982) ve iki kez Gerhard Schröder (SPD, 2001 ve 2005) dönemlerinde güven oylamasına gidildi. Brandt, Kohl ve Schröder (2005 yılında) bilinçli olarak güven oylamasına gidip erken seçimlerin önünü açmıştı.

DW,dpa/TY,CÖ

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?