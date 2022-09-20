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Ankara'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasındaki görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısı - (14.03.2022)
ArşivFotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Scholz New York'ta Erdoğan ile görüşecek

34 dakika önce

BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Almanya Başbakanı Scholz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelecek. Görüşmede Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri ve Yunanistan'la yaşanan gerginliğin gündeme gelmesi bekleniyor.

https://www.dw.com/tr/scholz-new-yorkta-erdo%C4%9Fan-ile-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fecek/a-63177920

Almanya Başbakanı Olaf Scholz New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gitti. Scholz'un üç gün sürecek ABD ziyareti kapsamında çok sayıda ikili görüşme yapması ve bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Scholz-Erdoğan görüşmesinde TBMM'nin onayının gerekli olduğu İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğinin yanı sıra Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri ve Türkiye-Yunanistan gerginliğinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin Rusya ve Çin liderliğindeki Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmayı hedeflediği  yönündeki açıklaması Almanya'da tepki çekmiş, hükümetteki Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller'den politikacılar Türkiye'nin böyle bir adımla Batı'dan uzaklaşacağını savunmuştu.

Baerbock tarifeli uçakla New York'a gitti

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock  da BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gitti. Başbakan Scholz hükümete ait uçakla ABD'ye giderken, Dışişleri Bakanı Baerbock'un tarifeli uçakla seyahat etmesi dikkat çekti. Başbakan ile Dışişleri Bakanı arasında son dönemde Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda görüş ayrılığı yaşanıyor. Baerbock Ukrayna'ya tank sevkiyatı konusunda hızlı bir karar alınmasını talep ederken, Scholz çekimser bir tutum benimsiyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
Annalena BaerbockFotoğraf: Political-Moments/IMAGO

New York ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Yeşiller partili Baerbock, BM'nin önemine dikkat çekti. BM'ye "her zamankinden daha fazla" ihtiyaç olduğunu belirten Almanya Dışişleri Bakanı, amacın ülkeler arasında karşılıklı saygı ve anlayışın sağlanması ve küresel sorunlara ortak çözümler bulunması olduğunu belirtti.

Ukrayna Savaşı nedeniyle BM Genel Kurulu'nun mevcut oturumunun diğerlerinden daha farklı bir öneme sahip olduğunu belirten Baerbock, New York'ta "Rusya adına Ukrayna'da işlenen korkunç suçların ortaya çıkarılması ve yargıya taşınması"nın gündeme geleceğini söyledi. Bakan, Almanya'nın Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceğinin de altını çizdi. Baerbock ayrıca, genel kurul toplantısında iklim değişikliği ve gıda krizi sorunlarına çözüm bulabilmek için de görüşmeler yapacağını ifade etti.

Bugün başlayan BM 77. Genel Kurulu'nun üst düzey çalışmaları gelecek Pazartesiye kadar devam edecek.

 

dpa,KNA / BÖ,ET

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