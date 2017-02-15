Scholz, Macron ve Biden'dan Putin'e kınama

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna’nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas Bölgesi'nin (Donetsk ve Luhansk) bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzalamasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Alman hükümeti Sözcüsü Seteffen Hebestreit'ın açıklamasına göre, her üç lider de Putin'in "tek taraflı" bu adımının Minsk anlaşmalarının açık bir ihlali olduğu konusunda görüş birliğine vardı. Almanya, Fransa ve ABD Rusya'nın "sert şekilde" kınarken bu adımın karşılıksız kalmayacağını duyurdu.

Alman hükümetinden yapılan açıklamaya göre, üç lider Ukrayna ile dayanışma içinde kalacaklarını belirtirken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin soğukkanlı tutumunu takdir etti. Liderler, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda taviz verilmemesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtirken, tırmanan gerginliğin yatıştırılması için çabaların süreceği ifade edildi.

Almanya Dışişleri Bakanı: Devletler hukuku ihlali

Putin'in kararı ile ilgili açıklamada bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerin bağımsızlığını tanımasının "devletler hukukunun açık bir ihlali" olduğunu belirtti. Kararın tüm ihtilafların barışçıl bir şekilde çözülmesi yolundaki çabalara da büyük darbe vurduğunu ifade eden Baerbock, Rusya'nın diplomatik çözüm yolunda çabalayacağı açıklamalarına da büyük zarar verdiğini belirtti. Baerbock, Almanya'nın uluslararası tanınan sınırlarının korunması konusunda Ukrayna'nın yanında olduğu mesajı verdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilemez buluyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Putin'in kararının ardından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu gibi, Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Rusya’nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu vesileyle Ukrayna’nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz" ifadeleri yer aldı.

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AB ve ABD yaptırım hazırlığında

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptıkları ortak açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıyan adımını "kınadıklarını" belirtti. Bu adımı "uluslararası hukukun ve Minsk anlaşmalarının açık ihlali" olarak nitelendiren Michel ve von der Leyen, AB'nin "bu yasa dışı eyleme dahil olanlara yaptırımlarla" karşılık vereceğini bildirdi.

ABD hükümeti de Rusya'nın kararına karşılık olarak yaptırım uygulanacağını açıkladı. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'in ilgili kararnameyi imzalayacağını belirterek, uygulanacak yaptırımlarla Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yeni yatırımlar, ticaret ve finansmanın yasaklanacağını ifade etti. Rusya'nın böyle bir adım atabileceğini tahmin ettiklerini belirten Psaki, "derhal karşılık vermek için hazırlıklı" olduklarını söyledi.

dpa, DW/BÖ, SSB

© Deutsche Welle Türkçe