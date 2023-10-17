Scholz: İsrail'in güvenliği devlet politikamızdır

İsrail'e resmi bir ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Scholz, Hamas ile savaşta İsrail'in yanında olduklarını açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise uluslararası toplumu İsrail'in yanında yer almaya çağırdı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail-Hamas çatışmasının onuncu gününde İsrail'e dayanışma amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi. Hamas'ın 7 Ekim’de İsrail’e yönelik saldırıları ile patlak veren savaşın başlamasından bu yana İsrail'i ilk ziyaret eden hükümet başkanı olan Scholz, Tel Aviv'deki konuşmasında "İsrail'in ve vatandaşlarının güvenliğinin Almanya için bir devlet politikası olduğunu" vurguladı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ikili bir görüşme gerçekleştiren Scholz, "Holokost'tan kaynaklanan sorumluluğumuz, İsrail devletinin varlığını ve güvenliğini savunmamızı görev haline getiriyor" şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı konuşmasında yabancı aktörleri de çatışmaya müdahil olmamaları konusunda uyararak "Hiçbir aktör bu çatışmaya dışarıdan müdahale etmenin iyi bir fikir olduğunu düşünmemelidir" dedi. Bunun "vahim ve affedilemez bir hata" olacağını belirten Scholz, "Son birkaç gündür bu mesajı çeşitli kanallar aracılığıyla muhataplarına iletiyoruz" dedi. Çatışmaların başlamasından bu yana, özellikle İran yanlısı Şii milis gücü Hizbullah'ın güney Lübnan'dan İsrail'e karşı ikinci bir cephe açabileceği endişesi bulunuyor.

Konuşmasında Hamas'ı sert sözlerle eleştiren Scholz, "Hamas teröristlerinin İsrail'e yönelik kana susamış, acımasız saldırısını" kınadığını belirtti. "Hamas vahşeti insanın kanını donduruyor" ifadelerini kullanan Scholz, "İsrail'in bu teröre karşı kendisini savunma hakkı vardır ve bu hak uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınmıştır" dedi.

Scholz, konuşmasında Gazze Şeridi'nde sivil halkın yaşadığı sıkıntılara da değindi. "Gazze Şeridi'ndeki acil insani duruma kayıtsız kalamayız" diyen Almanya şansölyesi, Netanyahu ile Gazze Şeridi'ne insani yardım erişiminin iyileştirilmesi ve oradaki insanların "mümkün olan en hızlı maddi yardıma" erişimlerinin sağlanması konusunda konuştuklarını söyledi. Scholz Çarşamba günü Mısır lideri Abdulfettah Sisi ile bu konuyu Mısır'da görüşeceklerini de sözlerine ekledi. İsrail'in Gazze’ye gıda, su, elektrik ve yakıt sevkiyatını durdurması ve yardım konvoylarının Mısır sınırındaki Refah kapısında bekletilmesi nedeniyle bölgedeki 2 milyondan fazla kişi büyük sıkıntı yaşıyor.

Netanyahu'dan Hamas'a Nazi benzetmesi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise konuşmasında Hamas'ı sert sözlerle eleştirdi. Scholz'a İsrail'e yaptığı ziyaret ve gösterdiği dayanışma için teşekkür eden İsrail hükümet başkanı "Hamas katillerinin Gazze'de işlediği barbarlık, Holokost'tan bu yana Yahudilere karşı işlenen en büyük suçtur" ifadelerini kullandı. Hamas'ı Nazilere benzeten Netanyahu, "Dünya Nazileri yenmek için nasıl birleştiyse (...) şimdi de Hamas'ı yenmek için İsrail'in arkasında birleşmelidir" diye konuştu.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın da Çarşamba günü dayanışma ziyareti için İsrail'de olması bekleniyor. Biden'ın daha sonra Ürdün'de Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Gazze Şeridi'nde iktidarı elinde bulunduran Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e geniş çaplı bir saldırı başlatmış, sivillere yönelik katliamlar gerçekleştirmiş ve en az 199 kişiyi kaçırarak rehin almıştı. İsrail rakamlarına göre İsrail'de 1400'den fazla kişi öldürüldü. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik karşı saldırılarında ise Filistinli yetkililere göre yaklaşık 3000 kişi hayatını kaybetti.

AFP,dpa/TY,BK

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?