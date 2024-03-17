Scholz İsrail'de Netanyahu ile görüşecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un iki günlük Ortadoğu ziyareti başladı.

Scholz dün akşam saatlerinde ulaştığı Ürdün'ün Akabe kentinde bu sabah Kral Abdullah'la görüştü. Alman lider Ürdün'deki temaslarının ardından İsrail'e geçecek.

Scholz, Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın yanı sıra Filistinli örgütlerce rehin alınan İsraillilerin aileleriyle bir araya gelecek.

Alman haber ajansı dpa, Scholz'un Netanyahu ile yapacağı görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlemeye hazırlandığı kara operasyonuyla ilgili uyarıda bulunmayı planladığını bildirdi.

Alman Başbakan'ın ayrıca hem rehinelerin serbest bırakılabilmesi hem de Filistin halkına daha fazla insani yardım ulaştırılabilmesi için ateşkes ilan edilmesi yönünde çağrıda bulunması bekleniyor.

Bu, Scholz'un 7 Ekim'deki Hamas saldırısından beri İsrail'e düzenlediği ikinci ziyaret olacak.

Almanya İsrail'in Hamas'a yönelik askeri operasyonunu prensipte desteklese de Netanyahu hükümetinin binlerce sivilin öldürüldüğü bu savaşı yürütme şeklini eleştiriyor.

"Büyük bir insani felaket" uyarısı

Scholz, Ürdün'e hareketinden önce yaptığı açıklamada, "yakın gelecekte ve daha uzun süre devam edecek" bir ateşkese ihtiyaç olduğunu söyledi.

Scholz, savaştan kaçan yaklaşık 1,4 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a yönelik olası kara operasyonuyla ilgili de konuştu. "Askeri gelişmelerin daha da ileriye götürülmesinden endişeli olduklarını" belirten Alman lider, "Özellikle de Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının çok sayıda feci sivil can kaybına neden olma tehlikesi var. Bundan her ne pahasına olursa olsun kaçınılmalı" dedi.

Bölgede yaşanabilecek "büyük bir insani felakete" karşı uyarıda bulunan Scholz, birçok insanın artık Gazze Şeridi'nde güvenli başka bir yer bulamadıkları için Refah'a kaçmak zorunda kaldığını vurguladı.

Alman Başbakan, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu, ancak aynı zamanda uluslararası hukukun gözardı edilmemesi, sivil can kayıplarından kaçınılması ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra ABD dâhil birçok ülke tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Hamas ve beraberindeki Filistinli grupların İsrail'e 7 Ekim'de düzenlediği saldırılarda bin 200 kişi öldürülmüş, yaklaşık 250 kişi de kaçırılmıştı. Gazze Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in bu tarihten sonra Hamas kontrolündeki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk, 31 bin 645 kişi öldürüldü.

DW,dpa/CÖ,JD

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