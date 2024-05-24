Scholz: İsrail ile Hamas'ın mukayese edilmesini reddediyoruz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesinin yakalama kararı çıkarması halinde ülkesinin ne yapacağı konusunda açıklamada bulundu. Başbakan Scholz, başkent Berlin'deki basın toplantısında yaptığı "Ne olacağına bir yargıçlar heyeti karar vermelidir" dedi. Scholz "Bekleyip görmek gerek. Spekülasyon yapmaya ne gerek var ne de buna hakkımız var" ifadelerini kullandı.

Başbakan Scholz yargıçların vereceği kararda "İsrail'in güçlü ve bağımsız bir yargısı olan demokratik bir hukuk devleti olduğunun" dikkate alınacağına hükümet olarak inandıklarını söyledi.

Scholz, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Khan'ın Hamas liderleri hakkında yakalama kararı talebinde bulunmasının 7 Ekim'deki katliam sonrasında "makul ve tutarlı" olduğunu söyledi. İsrail hükümet temsilcilerinin Hamas ile aynı kefeye konmasını ise eleştiren Scholz "Bu mukayeseyi reddediyorum, Federal Hükümet bunu kararlı bir biçimde reddediyor" dedi.

UCM Başsavcısı Khan'ın İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında talep ettiği tutuklama emri, devlet aklı ile uluslararası hukuk arasında sıkışan Almanya'da hararetli tartışmalara yol açmıştı.

"Filistin'i bağımsız devlet olarak tanımayı düşünmüyoruz"

Scholz Filistin’i bağımsız bir devlet olarak tanımayı düşünmediklerini, bunun için bir "sebep" olmadığını belirtti. "Devletin egemenlik sahası konusunda ve buna bağlı olan tüm diğer sorunlarla ilgili ortada bir netlik bulunmuyor" diyen Scholz henüz "o aşamada olunmadığını" belirtti. Scholz bunun yerine "İsrail ile Filistinliler arasında müzakere edilen ve sonunda iki devletli çözüme varacak olan bir çözümün gerekli olduğunu" söyledi. Batı Şeria ve Gazze’den sorumlu Filistin Özerk Yönetiminin de buna dahil olması gerektiğini ifade eden Scholz henüz bundan çok uzakta olunduğunu belirtti. Scholz mevcut durumda "uzun vadeli bir ateşkese ulaşmanın" ve "tüm tarafların iki devletli çözümü kabul etmesinin" gerekli olduğunu dile getirdi.

Son hafta ve aylarda bölgedeki Arap ülkelerinin bölgede güvenliğin sağlanması için yoğun çaba sarf ettiğini ve iki devletli bir çözüm açısından umutların doğduğunu söyleyen Scholz "devletin sembolik olarak tanınmasının" ise ilerlemeye yardımcı olmayacağını belirtti. Hafta içinde İspanya, İrlanda ve Norveç, Filistini Mayıs ayı sonunda bağımsız devlet olarak tanıyacaklarını duyurmuştu.

Reuters / EC, HT

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