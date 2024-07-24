Scholz: Harris'in kazanma şansı yüksek

Almanya Başbakanı Scholz, "ne yaptığını çok iyi bilen biri" diye nitelendirdiği Kamala Harris'in, ABD Başkanlık Seçimi'ni kazanma şansının yüksek olduğunu dile getirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 5 Kasım'da yapılacak ABD Başkanlık Seçimi'ni, büyük olasılıkla Demokratların adayı ilan edilmesi beklenen Kamala Harris'in kazanma şansının yüksek olduğunu dile getirdi.

Yaz tatiline çıkmadan önce bir basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtlayan Scholz, ABD Başkanlık Seçimi ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta, "Kamala Harris'in seçimi kazanacağını oldukça ihtimal dahilinde görüyorum" ifadesini kullandı. Bununla ilgili kararı Amerikalı seçmenin vereceğini belirten Scholz, birkaç kez karşılaştığı Harris'i, "Ne yaptığını çok iyi bilen, donanımlı ve tecrübeli bir siyasetçi" olarak nitelendirdi. Olaf Scholz, halihazırda ABD Başkanı Joe Biden'ın yardımcısı olan Harris'in, "ülkesinin rolü, dünyadaki gelişmeler ve mücadele edilmesi gereken zorluklar ile alakalı çok net fikirleri olduğunu" da sözlerine ekledi.

"ABD ile ortaklığımız kimin başkan olacağına bağlı değil"

ABD Başkanlık Seçimi'nin sonucu ile çok ilgilendiğini vurgulayan Scholz, ABD'nin bir "süper güç" ve "dünyanın en güçlü ülkesi" olduğunu dile getirdi. "Orada olan şeyler dünya üzerindeki tüm ülkeler için çok önemli, özellikle de ABD'nin Avrupa'daki en yakın müttefikleri ve Almanya için" ifadelerini kullanan Başbakan Scholz, bu önemli ortaklığın "ABD'de kimin başkan olduğuna bağlı olamayacağının" da açık olduğunu vurguladı.

Olaf Scholz yaz tatiline çıkmadan önce gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı Fotoğraf: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Seçimin sonucu ne olursa olsun, Almanya ile ABD arasındaki iyi ilişkilerin değişmeden devam edeceğine inandığını belirten Alman lider, geride kalan on yıllarda olduğu gibi bundan sonraki on yıllarda da iki ülkenin "iyi bir transatlantik iş birliği" içinde birbirlerine bağlı olacağı öngörüsünde bulundu. Bundan "çok emin" olduğunu dile getiren Olaf Scholz, Almanya'nın güvenlik ve savunma konularında Avrupa'daki önemine dikkat çekti.

Harris anketlerde Trump'ın önünde

Zihinsel ve fiziksel yeterliliği son aylarda büyük kuşkular uyandıran ABD Başkanı ve Demokratların başkan adayı 81 yaşındaki Joe Biden, geçen Pazar günü yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini duyurmuş ve yerine yardımcısı Kamala Harris'in aday olmasını tavsiye etmişti. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Harris, Demokratların başkan adayı olabilmek için yeterli sayıda delegenin desteğine sahip olduğunu kamuoyu ile paylaştı.

Reuters ve Ipsos tarafından sonuçları Salı günü açıklanan bir ankete göre, 5 Kasım'da yapılacak seçimde Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 42, Harris'i destekleyenlerin oranı yüzde 44 çıktı.

AFP / ET,BK

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?