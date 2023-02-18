"Gerçek dost kötü günde belli olur"

Almanya Başbakanı Scholz, ülkesinin, ağır bir deprem felaketi ile karşı karşıya kalan Türkiye ve Suriye'yi zor günlerinde yalnız bırakmayacağını dile getirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketinden sonra, Almanya'dan bölge için yardımda bulunanlara teşekkür etti. Deprem bölgesinde arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılan kurum ve kuruluşlara da, "hayati öneme sahip" çalışmalarında güç dileyen Scholz, "Yaşanan felaketi geri alamayız ama bu acil durumda yardım edebiliriz ve Almanya yardım ediyor" dedi.

Başbakan Scholz, Twitter hesabından yayınladığı video mesajında, henüz felaketin birinci gününde Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin gittiğini, yardım kuruluşlarının ısıtıcı, jeneratör ve ilaç tedariğinde bulunduğunu bildirdi.

Bunların dışında, aralarında yakınları deprem bölgesinde mağdur olan kişilerin de bulunduğu çok sayıda halk girişiminin de bir araya geldiğini belirten Scholz, "Acil durumda yapılan bu yardımlar için çok ama çok minnettar" olduğunu ifade etti.

Ülkeler arasında kısa süre içinde bir "şefkat köprüsü", bir "dayanışma köprüsü" kurulduğunu vurgulayan Olaf Scholz, Almanya'da kökeni Türkiye olan yaklaşık üç milyon kişi yaşadığını ve çok sayıda insanın da Suriye ile ailevi bağları bulunduğunu dile getirdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 6 Şubat'ta meydana gelen iki depremde, Türkiye ve Suriye'de son verilere göre en az 41 bin kişi hayatını kaybetti.

AFP / ET,EC