Almanya Başbakanı fosil yakıtlardan vazgeçme çağrısı yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen COP 28 Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde bir konuşma yapan Almanya Başkanı Olaf Scholz, kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan küresel düzeyde bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Bütün dünyanın ortak bir şekilde fosil yakıtlara veda etmede kararlılık göstermesi gerektiğini vurgulayan Scholz, 2015'te Paris'te üzerinde uzlaşma sağlanan küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılması hedefine ulaşabilmek için 2030'a kadar zararlı emisyon salımını olabildiğince düşürmek gerektiğini ifade etti.

Scholz, iklim hedeflerine ulaşabilmek için bilim insanlarının derhal harekete geçilmesi gerektiğini söylediklerini hatırlatarak, Ortadoğu ve Ukrayna'da yaşanan savaş göz önünde bulundurulduğuna mevcut jeopolitik gerilimlere rağmen iklim hedefleri için acele edilmesi gerektiğini kaydetti.

Dubai'deki konferansa katılan temsilciler Aralık ayı ortasına kadar iklim değişikliği ile küresel mücadele konusunda hedefleri ve işbirliklerini masaya yatırıyor. Fotoğraf: Soeren Stache/dpa/picture alliance

2045'e kadar karbon nötr olmak

"İklim değişikliği, günümüzün en büyük küresel zorluğu" diyen Scholz, iklim değişikliği ile mücadele için gerekli enstrümanlara sahip olunduğunu belirtti. Almanya Başbakanı sözlerini "Teknoloji mevcut: rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, elektrikli sistemler, yeşil hidrojen..." şeklinde sürdürdü. Almanya'nın alternatif enerji kaynaklarına ilişkin hedeflerini bütün gücüyle ileriye taşımaya çalıştığını kaydeden Scholz, "Amacımız başarılı bir endüstri ülkesi olarak 2045'te karbon nötr yaşamak ve çalışmak" ifadesini sözlerine ekledi.

Aralık ayı ortasına kadar sürecek zirvede iklim konusundaki görüşmelerde yer alan 200 ülkeye seslenen Almanya Başbakanı, enerjide dönüşümü hep birlikte hayata geçirme çağrısı yaptı. Scholz, "Gelin, yenilenebilir enerjiyi artırmayı enerji politikalarımızın bir numaralı konusu yapalım" dedi ve G20 ülkelerinin üzerinde uzlaştığı, bağlayıcılığı olan iki hedefe işaret etti. Bunlardan ilki yenilenebilir enerjinin üç katına çıkarılması, ikincisi de enerji verimliliğinin iki katına yükseltilmesi ve bu iki hedefin de 2030'a kadar hayata geçirilmesi.

Yeşiller partisinin de yer aldığı Alman hükümetinin iklim politikaları çevre örgütleri tarafından sert biçimde eleştiriliyor. Fotoğraf: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Sivil toplum kuruluşlarından eleştiri

Dubai'de düzenlenen iklim konferansına çok sayıda sivil toplum kuruluşu, yardım ve yoksullukla mücadele örgütü de katılıyor. Onlardan biri olan Oxfam kuruluşununun iklim uzmanı Jan Kowalzig, Almanya Başbakanı Scholz'un konuşmasının retorik olarak sorunsuz olduğunu, ancak insanları etkileyecek, sürükleyici bir konuşmanın başka türlü yapılması gerektiğini söyledi. Kowalzig, "Böyle bir konuşmayla iklim konferansında insanlar harekete geçirilmez" sözleriyle Scholz'u eleştirdi. Almanya Başbakanı'nın fosil enerji kaynaklarına veda talebinin hükümetin izlediği mevcut politikaya uymadığını söyleyen Kowalzig, artan sıvı gaz temini ve depolanmasına yönelik alt yapı çalışmalarına işaret etti. Bunun Paris İklim Anlaşması hedefleriyle de uyuşmadığını, aksine anlaşmanın altını oyduğunu savunan Kowalzig, "Ve Başbakan Scholz bunu söylemedi" dedi.

Onlarca yıl Rusya'dan uygun fiyata doğal gaz alan Almanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında izlediği Moskova karşıtı tutum nedeniyle Putin rejimiyle anlaşmazlıklar yaşadı. Moskova yönetimi, Almanya'ya aktardığı doğal gazı kesince baş gösteren enerji darboğazıyla mücadele için Almanya başta ABD olmak üzere küresel piyasalardan sıvı gaz satın almaya başladı. Onlarca yıldır buna karşı çıkan Yeşillerin de ortağı olduğu koalisyon hükümetinin küresel çapta sıvı gaz temini, taşınması ve depolanması için yoğun alt yapı çalışmaları yürütmesi, iklim koruma öncelikli hedefleri arasında bulunan hükümeti sert eleştirilere uğramasına neden oluyor.

dpa / ETO,JD

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