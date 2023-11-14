Scholz: Erdoğan'ın İsrail'e yönelik suçlamaları saçma

Almanya Başbakanı Scholz, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik faşizm suçlamalarını "saçma" olarak nitelendirdi. Scholz, İsrail'in uluslararası hukuka uyma yükümlülüğünün bilincinde bir ülke olduğunu savundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirilerine ilişkin konuştu. Erdoğan'ın İsrail'e faşizm suçlamalarını "saçma" olarak nitelendiren Scholz, İsrail'in "insan haklarına ve uluslararası hukuka yönelik bir yükümlülük taşıdığının bilincinde olan ve eylemlerinde de bunu gözeten bir ülke olduğunu" savundu.

Salı günü Yunan mevkidaşı Kiryakos Mitsotakis'le Berlin'de gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında konuşan Scholz, "Bu nedenle İsrail’e yöneltilen bu eleştiriler absürttür ve bu konuda hiçbir şüphe olamaz" ifadelerini kullandı.

10 Kasım'da Atatürk'ün 85. ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin halkının binlerce yıldır yaşadığı topraklarını zorla gasbedenlerin bu topraklar üzerinde, geçmişi 75 yılı ancak bulan ve meşruiyetini bizzat kendi faşistlikleriyle tartışmalı hale getirdiği bir devlet inşa etmeye çalıştığını" söylemişti. Erdoğan, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin de "Bütün dünyanın gözü önünde bir felaket, bir facia, bir insanlık suçu yaşanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Tartışmalı Almanya ziyareti

Erdoğan’ın Cuma günü için öngörülen Berlin ziyareti, Cumhurbaşkanının Hamas militanlarını "mücahit" olarak nitelendirmesi ve İsrail'i Gazze'de "savaş suçu işlemekle" suçlaması nedeniyle eleştirilere neden oluyor. 17 Kasım’da Almanya’ya gelecek olan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından da kabul edilecek. Cumhurbaşkanı daha sonra Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından akşam yemeğinde ağırlanacak.

AFP,AA/SÖ,TY

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